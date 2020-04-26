Мнение: Мы молодцы, чо (с)

26.04.2020, 2:40, Разное



Жуткий Кононенко

Мне (как, надеюсь, понимают все, кто прочел хотя бы три поста подряд в моем журнале) плевать на нежные чувства всех – и путинистов, и националистов, и либералов, и западников, и даже верующих. Если правда оскорбляет каких-нибудь идиотов (пусть даже “хороших” убеждений) – тем хуже для них. Поэтому с удовольствием приведу цитатку из человека, на котором, откровенно говоря, пробы ставить негде – из Максима Кононенко, бывшего “мистера Паркера”. Кононенко давно и полностью, с потрохами запродался “путинскому режиму”, служит ему верой и правдой – но что с того? В полемическом задоре и он порой выступает по делу – “дух веет, где хочет”. Итак, цитата из Максима:

“Давайте лишний раз зафиксируем текущее положение дел.

1. Россия дольше всех из крупных стран сдерживала проникновение эпидемии.

2. Учитывая протяженность границ России, особенно с Китаем – Россия лучше всех в мире сдерживала проникновение эпидемии.

3. За это время Россия лучше всех в мире подготовилась к эпидемии. Заготовила огромные резервы для госпитализации и реанимации. Не допустила дефицита товаров первой необходимости (который, например, случился в Великобритании). Сдержала панику. Быстро исправила недостаток средств индивидуальной защиты. Русские врачи быстро разработали уникальные протоколы лечения – в России одна из самых низких (если не самая низкая) в мире смерность от коронавируса.

4. При этом в России пока не наблюдается таких катастрофических последствий для экономики как, например, в США. Где чудовищно выросла безработица, где федеральные власти беспомощно обвиняют ВОЗ и Китай вместо того, чтобы взять ситуацию под контроль.

5. Система здравоохранения России продолжает работать, в то время, как во многих «развитых странах мира» люди не могут рассчитывать на медицинскую помощь вообще. Зачастую даже в случае заболевания коронавирусом. А если не им – то и вообще.

6. При этом в Росси далеко не самые жесткие ограничения. Испания не собирается открываться до Нового года (!), Бавария собирается ограничить въезд туристов на полтора года (!!), Евросоюз как организация показал свою полную импотенцию, все действуют кто во что горазд. Как и в США, кстати. В то время, как в России регионам даны широкие полномочия, но их действия координируются федеральным центром в зависимости от ситуации в том или ином регионе.

Ну то есть мы молодцы, чо”.

Понятно, что у всех эмигрантов и прогрессивной общественности будет от этого текста жесточайший приступ зубной боли – но для этого и надо читать Кононенко. Хуже всего – не Россия и даже не Путин; хуже всего – самодовольство.