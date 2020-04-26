Восемь воспитанников Тверского суворовского училища заразились COVID-19

26.04.2020, 2:32, Разное

В Тверском суворовском училище коронавирус подтвердился у восьми учащихся. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны.

В ведомстве отметили, что инфицированных воспитанников изолировали, у них нормальное состояние, COVID-19 протекает без симптомов. Они находятся под наблюдением медиков.

«Все воспитанники и преподавательский состав училища в необходимом объеме обеспечены средствами защиты и профилактики», — подчеркнули в Минобороны.

Заразившихся коронавирусом к проводимым в начале апреля тренировкам в подмосковном Алабине не привлекали, добавили в ведомстве. Воспитанники Тверского суворовского училища из-за пандемии учатся дистанционно, построения личного состава отменены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Карантиновцы. Несовершеннолетние воспитанники военных училищ заперты за забором. Родители не могут увезти их домой

Ранее стало известно, что девять курсантов Военного университета Минобороны в Москве заразились коронавирусом. Инфекция подтвердилась также у 50 курсантов Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге и у 31 учащегося петербургского Нахимовского военно-морского училища.