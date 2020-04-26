Восемь воспитанников Тверского суворовского училища заразились COVID-19

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26.04.2020, 2:32, Разное

В Тверском суворовском училище коронавирус подтвердился у восьми учащихся. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны.

В ведомстве отметили, что инфицированных воспитанников изолировали, у них нормальное состояние, COVID-19 протекает без симптомов. Они находятся под наблюдением медиков.

«Все воспитанники и преподавательский состав училища в необходимом объеме обеспечены средствами защиты и профилактики», — подчеркнули в Минобороны.

Заразившихся коронавирусом к проводимым в начале апреля тренировкам в подмосковном Алабине не привлекали, добавили в ведомстве. Воспитанники Тверского суворовского училища из-за пандемии учатся дистанционно, построения личного состава отменены.

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Ранее стало известно, что девять курсантов Военного университета Минобороны в Москве заразились коронавирусом. Инфекция подтвердилась также у 50 курсантов Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге и у 31 учащегося петербургского Нахимовского военно-морского училища.

Источник: Новая газета



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