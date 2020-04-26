Мнение: О витальной проблеме с ИВЛ при коронавирусе

26.04.2020, 2:31, Разное

С новой коронавирусной инфекцией человечество, согласно официальным данным, живёт всего лишь примерно полгода. Но масштаб и размах созданных ей проблем – экономических, медицинских, этических – просто зашкаливает. Возможно, после такого потрясения мир действительно уже не будет прежним.

Но это – вопрос отдалённого будущего. Пока приходится решать более насущные проблемы, связанные с жизнью людей. Вот лишь одна из них, довольно-таки новая и неожиданная.

Когда пандемия CoVID-19 только набирала обороты, с беспощадной остротой встал вопрос достаточности в больницах реанимационных палат с аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Потому что у значительного числа тяжёлых пациентов новый #коронавирус вызывал острую дыхательную недостаточность, и им экстренно требовалась ИВЛ, причём надолго. Кстати, отдельные богатые особи стали покупать такие аппараты в свои персональные медкабинеты во дворцы.

Теперь же статистика показывает, что ИВЛ не помогает. К сожалению, 8-9 из 10 пациентов, подключенных к таким насосам, всё равно умирают. То ли потому, что тяжесть заболевания на этой стадии уже невыносима для организма. То ли просто в силу бесполезности при данном виде инфекций.

По сути, подключение таких пациентов к аппаратам искусственного дыхания – в 9 случаях из 10 всего лишь возможность дать им уйти в мир иной чуть более безболезненно, в медикаментозном сне. Меж тем, ИВЛ нужна не только коронавирусным пациентам. При серьёзных хирургических вмешательствах, при травмах и ожогах, при инфарктах и инсультах она бывает жизненно необходима, причём с намного более серьёзными шансами на успех. Но сейчас даже кардиологические клиники аврально переоборудуются в ковидные больницы…

Выходит, безнадежные больные с CoVID-19 отнимают дефицитный ресурс – а это не только сами аппараты и сопутствующее оборудование, но ещё и бригады реаниматологов, которых, в отличие от насоса, не выточишь на станке, – у тех, кому он нужнее. Бог весть, сколько плановых, но необходимых операций было отложено из-за нехватки мест в реанимации, сколько сердечников не довезли Скорые, потому что в ближайших клиниках реанимационных мест не было, и т.п.

С другой стороны, когда есть хотя бы один шанс из 10, надо ведь бороться?

Как наиболее этично решить проблему, кому этот шанс подарить? Выбрать того, у кого он больше или нужнее? А как это определить, ведь человек – не Бог?