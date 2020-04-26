Зампредседателя отдела внешних церковных связей РПЦ заразился коронавирусом

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26.04.2020, 2:30, Новости дня

Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском вражке в центре Москвы протоиерей Николай Балашов сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

«Вчера получил результат анализа на вирус (SARS-CoV-2 – название коронавируса нового типа, – прим. ВЗГЛЯД) (…), который мы с рядом других священнослужителей и сотрудников нашего прихода сдали во вторник. Результат – положительный, то есть вирус есть», – написал Балашов в своем аккаунте в соцсети Facebook.

При этом он отметил, что его самочувствие «вполне удовлетворительное». «Конечно, очень печально, что другие переносят это заболевание в намного более тяжелых формах. Скончались уже трое московских священнослужителей – протоиерей Александр Агейкин, протоиерей Владимир Верига, протодиакон Евгений Трофимов из Елоховского собора. Царство им Небесное и вечная память!» – написал Балашов.

По его словам, болеют, в том числе и довольно тяжело, «некоторые сотрудники нашего прихода и прихожане». «Все еще непонятно, когда возобновятся хотя бы закрытые для прихожан богослужения в любимом храме. Все священнослужители его либо больны, либо на карантине, и Храм Воскресения Словущего на Успенском вражке пока стоит без службы», – подытожил представитель РПЦ.

Храм Воскресения Словущего расположен в пяти минутах ходьбы от Кремля между Большой Никитской и Тверской улицами, назван в честь обновления храма Гроба Господня в Иерусалиме. Среди святынь храма – образ Божией Матери «Взыскание погибших» и чудотворная икона Святителя Спиридона Тримифунтского.

Напомним, в пятницу стало известно, что коронавирусом заразился управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий. Во вторник от осложнений после коронавируса умер настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин. Позднее в РПЦ рассказали, как заразился Агейкин.

Кроме того, коронавирусом заразились несколько монахинь Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области.



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