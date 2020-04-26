Северокорейские власти отреагировали на сообщения о смерти Ким Чен Ына

26.04.2020, 2:08, Новости дня

Глава Корейской ассоциации дружбы, специальный делегат Комитета КНДР по культурным связям с зарубежными странами Алехандро Као де Бенос прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Это официально: информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной. Спасибо за беспокойство, но я прошу журналистов проверить источник новостей и быть менее сенсационными», – написал Алехандро Као де Бенос в своем Twitter.

Накануне американское издание New York Post со ссылкой на «очень солидный источник» Гонконгской вещательной сети (Hong Kong broadcast network) сообщило о возможной смерти северокорейского лидера. По сведениям одного из японских изданий, северокорейский лидер находится в «вегетативном состоянии» после перенесенной операции на сердце.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщила о получении разведданных об ухудшении состояния здоровья председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. После этого президент США Дональд Трамп захотел выйти на связь с Ким Чен Ыном. В Китае усомнились в надежности источников информации о состоянии здоровья северокорейского лидера.