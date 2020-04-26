 

Северокорейские власти отреагировали на сообщения о смерти Ким Чен Ына

26.04.2020, 2:08, Новости дня

Глава Корейской ассоциации дружбы, специальный делегат Комитета КНДР по культурным связям с зарубежными странами Алехандро Као де Бенос прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Это официально: информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной. Спасибо за беспокойство, но я прошу журналистов проверить источник новостей и быть менее сенсационными», – написал Алехандро Као де Бенос в своем Twitter.

Накануне американское издание New York Post со ссылкой на «очень солидный источник» Гонконгской вещательной сети (Hong Kong broadcast network) сообщило о возможной смерти северокорейского лидера. По сведениям одного из японских изданий, северокорейский лидер находится в «вегетативном состоянии» после перенесенной операции на сердце.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщила о получении разведданных об ухудшении состояния здоровья председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции. После этого президент США Дональд Трамп захотел выйти на связь с Ким Чен Ыном. В Китае усомнились в надежности источников информации о состоянии здоровья северокорейского лидера.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Брэд Питт примерил на себя роль синоптика

24.04 / Опубликованы рекомендации по организации медпомощи беременным и роженицам при COVID

24.04 / Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19

15.04 / В РФ снизились цены на бензин

17.04 / Названы пять шагов для приближения окончания самоизоляции

20.04 / СТРАНА – украинский ветеран дивизии СС вскинул руку в нацистском приветствии во время награждения

24.04 / Банковский служащий украл у пенсионера 30 млн рублей

23.04 / Корабли ТОФ отработали десантную подготовку

02.04 / Названы лучшие региональные инициативы по борьбе с коронавирусом

01.04 / В Москве нашли мертвым известного артиста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска