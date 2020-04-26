Меркель – во главе Совета ЕС Германия займётся укреплением экономической закалки и сплочённости Европы

26.04.2020, 2:05, Новости дня

С 1 июля председателем Совета ЕС на полгода станет Германия, пишет немецкий телеканал N-TV. По словам Ангелы Меркель, коронавирус стал колоссальным вызовом для Европы, и эти шесть месяцев пройдут под знаком борьбы с пандемией и её последствиями. За время во главе Совета ЕС Германия планирует улучшить «экономическую закалку» и социальную сплочённость Европы.



Reuters

1 июля председательство в Совете ЕС на полгода перейдёт к Германии — и эти полгода, вопреки изначальному плану, пройдут под знаком пандемии коронавируса, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

В своём еженедельном видео-подкасте Ангела Меркель заявила, что председательство Германии будет «протекать не так, как мы предполагали. И оно явно будет проходить под влиянием вопроса о борьбе с пандемией и её последствиями».

За шесть месяцев во главе Совета ЕС Германия хочет сделать что-нибудь не только для «экономической закалки Европы», но и для «социальной сплочённости», подчеркнула канцлер ФРГ. Также планируется уделить внимание вопросам климата и окружающей среды. Среди других тем Меркель назвала вопросы о налогах на финансовые транзакции, минимальном налоге и общей торговле квотами на загрязняющие выбросы для воздушного и водного транспорта. Эти вопросы должны обсуждаться, чтобы в конце немецкого председательства получить более сплочённую Европу, «которая справляется с XXI веком лучше, чем это происходит сегодня».

По словам Меркель, пандемия коронавируса — это колоссальный вызов. «Европа в подобной ситуации, разумеется, ещё важнее, чем в нормальные времена», — подчеркнула канцлер Германии. Поэтому её страна, к примеру, принимает пациентов с коронавирусом из других стран и поставляет в другие государстве ЕС защитные материалы и аппараты ИВЛ.

«Однако повсюду особенно драматичны, в первую очередь, экономические последствия, — отметила Меркель. — Поэтому в ближайшие недели и месяцы необходимо показать, что мы вместе, что мы устраним ущерб и экономические последствия этого кризиса, и что мы хотим достичь всего, чтобы Европа срослась в этой ситуации».

Также в своём послании Меркель подчеркнула, что из-за кризиса с коронавирусом вклад Германии в ближайший бюджет ЕС будет значительно более высоким, чем предполагалось ранее. Необходима европейская программа для поддержания экономики. Это будет программа, связанная с европейским бюджетом, в который Германия вложит намного больше, чем планировалось до сих пор, пообещала канцлер. При этом следует учесть, что ЕС потерял одного из вкладчиков в лице Великобритании.

Программа, получившая название Recovery Fund, оживлённо обсуждалась на последнем саммите ЕС, напоминает немецкий телеканал. Пока неясно, будет ли поддержка осуществляться в форме субсидий или выдачи займов. Точные суммы пока также не установлены. Единственное, что известно на данный момент: фонд программы должен превысить отметку в триллион евро. Предложения по программе должна разработать Еврокомиссия. Они будут связаны с бюджетом ЕС на период с 2021 по 2027 год, поясняет N-TV.

Помимо этого, Меркель потребовала, чтобы согласованные на саммите ЕС пакеты помощи «действительно вступили в силу до 1 июня». Речь идёт о поддержке на сумму в €500 миллиардов для борьбы с болезненными последствиями пандемии коронавируса, которую должны получить страны ЕС, компании и работающие граждане. «Однако этого недостаточно, — подчеркнула Меркель. — После кризиса и в период окончания кризиса нам нужна программа стимулирования экономики, и экономический ущерб будет большим».

Председатель Совета ЕС меняется на ротационной основе. Сейчас Совет возглавляет Хорватия, за ней последуют Германия, затем Португалия, а после — Словения, отмечает немецкий телеканал N-TV.