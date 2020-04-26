В Подольске Одесской области 32 из 88 больных COVID-19 являются медиками из райбольницы – глава ОГА

26.04.2020, 1:56, Новости дня

В Подольске Одесской области у 32 медработников районной больницы обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом 25 апреля сообщил в Facebook глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.

“Только что пришли результаты ПЦР-тестов медработников из Подольска. Как вы знаете, из-за эпидемической ситуации в городе было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительные: 32 положительных анализа – медработники Подольской районной больницы”, – написал он.

Глава ОГА объяснил, что медики, у которых обнаружили коронавирус, контактировали с больным COVID-19 врачом семейной медицины.

“Летальный случай произошел неделю назад. По состоянию на 19.30 в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Ожидаем окончательных результатов ПЦР-тестирования медработников городской больницы”, – отметил Куцый.

Щойно прийшли результати ПЛР-тестів медпрацівників з Подільську. Як ви знаєте, через епідемічну ситуацію в місті було… Posted by Максим Куций on Laupäev, 25. aprill 2020

По данным “Думской”, всего в Подольске коронавирусную инфекцию выявили у 40 медиков из 88 зараженных. “Нам сообщают, что Подольск установил (статистически) мировой рекорд по доле медработников среди всех заразившихся – 45% (40 из 88)”, – отмечает издание.

По состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.

В Одесской области заболевших 183.