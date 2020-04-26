В Латвии полиция завела дело о несоблюдении дистанции во время драки

26.04.2020, 1:56, Новости дня

Полиция Латвии открыла административное дело о несоблюдении правил карантина в ходе массовой драки, произошедшей в селе Слампе. Об этом со ссылкой на агентство LETA сообщило 24 апреля издание Delfi.

Представитель Земгальского регионального управления полиции Даце Калниня рассказал, что в начале недели в Слампе произошла драка, которую сняли на видео и выложили в интернет.

После этого было открыто дело о мелком хулиганстве и несоблюдении правил поведения в условиях распространения коронавируса.

Правоохранители установили участников драки и вызвали для дачи пояснений.

Штрафы за нарушение карантина в Латвии составляют для физических лиц от €10 до €2 тыс.

Видео произошедшей 19 апреля драки опубликовали, в частности, в Facebook пользователя Tukuma Balss.

Kautińš Slampē 19.04.2020. Interneta vidē nonācis vakar uzfilmēts video, kur atainots Slampē noticis jauniešu konflikts. Šādas nekārtības parādījušās arī citviet. Posted by Tukuma Balss on Esmaspäev, 20. aprill 2020

В декабре 2019 года в китайском Ухане началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 26 апреля коронавирусной инфекцией заразились почти 2,9 млн человек, из них 202 тыс. умерли, 814 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

В Латвии жертвами COVID-19 стали 12 человек, всего зафиксировано 804 случая заражения.