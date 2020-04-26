 

Уменьшилось число украинцев, которые вылечились от COVID-19 за границей

26.04.2020, 1:56, Новости дня

По состоянию на вечер 25 апреля от коронавирусной инфекции COVID-19 за границей вылечились 44 украинца. Об этом в Facebook сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Больше всего вылечившихся приходится на Грецию (10), Польшу (шесть), Японию и Доминиканскую Республику (по четыре).

За границей продолжают лечение от COVID-19 в общей сложности 163 украинца. Больше всего граждан Украины в Италии – 121.

Умерли от коронавируса по-прежнему семь человек.

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Posted by Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України on Laupäev, 25. aprill 2020

23 апреля МИД сообщал о 56 украинцах, которые вылечились от коронавирусной инфекции за границей. Разница в количестве бывших пациентов в Греции: 23 числа указано 22 человека, а два дня спустя – уже 10.

В декабре 2019 года в китайском Ухане началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 26 апреля коронавирусной инфекцией заразились почти 2,9 млн человек, из них 202 тыс. умерли, 814 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.

По состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 201 летальный, 782 пациента выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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