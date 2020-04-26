Акинфеев назван самым преданным футболистом Европы, Месси – третий

26.04.2020, 1:55, Новости дня

Российский голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев признан порталом Transfermarkt самым преданным футболистом одному клубу среди десяти лучших европейских чемпионатов.

Акинфеев – воспитанник столичной команды и защищает армейские цвета уже на протяжении 17 лет и трех месяцев. Второе место в рейтинге занял защитник "Сент-Этьена" Лоик Перрен (16 лет и 9 месяцев), а замкнул тройку лидеров нападающий "Барселоны" Лионель Месси (16 лет и 3 месяца).

Также в десятку рейтинга вошли Франческо Маньянелли ("Сассуоло"), Джорджио Кьеллини ("Ювентус"), Серхио Рамос ("Реал"), Сэмми Боссю ("Зюлте-Варегем"), Бруно Сориано ("Вильярреал"), Хави Лопес ("Эспаньол") и Марсело ("Реал").

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Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official) 24 Апр 2020 в 10:54 PDT

Игорь в составе ЦСКА принял участие в 627 играх во всех турнирах, вместе с армейцами он по шесть раз выигрывал чемпионат и Кубок России, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

Также на счету 34-летнего голкипера 111 матчей за сборную России, с которой он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы-2008.