 

Нижегородская область ввела строгие ограничения на въезд

26.04.2020, 1:55, Новости дня

Со следующей недели будет ограничен въезд на территорию Нижегородской области. Можно будет проезжать либо по паспорту с местной пропиской, либо по экстренным рабочим пропускам. Все, кто въезжает без рабочего пропуска, будет отправлен на карантин, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Губернатор призвал распространить эту информацию среди жителей других регионов, если они собираются приехать в Нижегородскую область на майские праздники.

1214 жителей области заражены коронавирусом COVID-19, 8 умерли, 109 вылечились.



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