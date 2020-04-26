Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 апреля 2020 года

26.04.2020, 1:00, Разное

Коронавирус в мире

Заболели – 2 713 520

Умерли – 200 705

Выздоровели – 768 248

По данным Университета Джона Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом в мире превышает 2,7 миллиона человек. В США более 900 тысяч зараженных, в Испании – 219 тысяч, на третьем месте находится Италия с 192 тысячами заболевших.

Спровоцированный эпидемией коронавируса экономический кризис будет сильнее, чем рецессия 2008-2009 годов, читает бывший глава Минэкономразвития, помощник президента Максим Орешкин. Российская экономика более подготовлена к кризису за счет накопленных ресурсов, но стать “островком стабильности” она не сможет, полагает чиновник.

Коронавирус в России

Заболели – 74 588

Умерли – 681

Выздоровели – 6 250

Число заболевших коронавирусом в России приближается к 75 тысячам, за сутки зафиксировано 5 966 новых случаев. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву подготовить до 30 апреля предложения о поэтапном снятии ограничений для бизнеса. Также он поручил определить регионы, которые находятся в зоне риска из-за коронавируса в России.

Известный врач Александр Мясников в своем телеграм-канале призвал не надеяться на вакцину как на панацею от коронавируса. По его словам, в мире существует множество вакцин от самых разных болезней, которые, тем не менее, продолжают ежегодно уносить миллионы жизней.

Коронавирус в Москве

Заболели – 39 515

Умерли – 288

Выздоровели – 2 448

Коронавирус в Москве за сутки выявлен у 2612 человек, общее число заболевших в столице приближается к 40 тысячам. Как сообщает городской оперативный штаб по борьбе с COVID-19, около 85% зараженных – моложе 65 лет. Из них почти половина – лица от 18 до 45 лет.

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква39 5152882 448Россия74 5886816250США869 42245 12371 233Весь мир2 613 520186 705727 648

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