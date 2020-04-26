Главврач киевской клиники организовала продажу новорожденных детей в Китай

26.04.2020, 0:48, Новости дня

Руководители одной из клиник Киева организовали преступную схему по продаже новорожденных детей заграницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры украинской столицы. По словам замминистра МВД Украины Антона Геращенко, новорожденных продавали в Китай.

По данным следствия, преступную схему по торговле людьми организовали руководители клиники вместе с группой лиц, которые подыскивали женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства, информирует украинское интернет-издание «Страна.ua».

Стоимость «услуг» составляла около 50 тыс. американских долларов, из которых 15 тыс. долларов уходили на организацию искусственного оплодотворения. Фиктивные браки обходились в 1-1,5 тыс. долларов.

Сотрудники киевской прокуратуры вместе с сотрудниками полиции провели 11 обысков по месту проживания фигурантов дела, в их офисах, клинике и автомобилях. У них изъяли документы, украинские паспорта, копии иностранных паспортов, доверенности на представление интересов, деньги, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи и электронные носители.

Правоохранителям также удалось установить адреса квартир, где содержались новорожденные дети до решения вопроса об их перемещении через границу. Так, 5 младенцев возрастом от 2 до 6 недель находились в квартире хостельного типа в Соломенском районе Киева. За ними наблюдали две женщины и мужчины.

Младенцев доставили в детские больницы Киева. На данный момент правоохранители анализируют изъятую документацию и проверяют около 140 иностранных граждан на причастность к незаконному перемещению детей за границу.

Преступление квалифицировали по ст. ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми). За это грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам замминистра МВД Украины Антона Геращенко, новорожденных продавали в Китай. Организаторами преступной группы оказались главврач частной репродуктивной клиники, гражданка Украины, 1970 г.р., и ее сын, житель Украины, 1992 г.р. В группу также входили трое граждан КНР и два украинца.

По сведениям издания, клиентов искали как правило среди граждан КНР – «одиноких мужчин определенной ориентации». После рождения ребенка суррогатная мать давала согласие на замену родителей в свидетельстве о рождении, в результате чего родителями ребенка становились житель КНР и его фиктивная жена. В дальнейшем, житель КНР, имея документы, подтверждающие его отцовство, вывозил ребенка за пределы Украины.

Правоохранителями организована проверка 140 граждан КНР на предмет причастности к покупке новорожденных детей на Украине. Число вывезенных за пределы Украины детей пока не установлено.

По словам Геращенко, полноценного регулирования суррогатного материнства на Украине не существует. Оно прямо не запрещено законом, поэтому все происходит по гражданско-правовому договору, выполнение которого контролируется самими его сторонами. Нотариального удостоверения такого договора не требуется.

При этом, по словам Геращенко, в факте продажи новорожденного присутствует полный состав преступления, предусмотренного статьей 149 Криминального кодекса Украины – торговля людьми.

По информации замминистра МВД, раскрыть схему помогали китайские правоохранители, которые участвовали в операции.

Напомним, в январе гражданка России выставила на продажу новорожденную дочь.