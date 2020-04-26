Число вирус-положительных на стройке «Новатэка» в Белокаменке возросло до 791

26.04.2020, 0:48, Новости дня

Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в поселке Белокаменка под Мурманском достигло 791, в целом по Мурманской области – 961, сообщается в сводке оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом.

«По состоянию на 23.00 25.04.2020 в Мурманской области выявлено 105 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 961; 791 – на стройплощадке в Белокаменке», – приводит сообщение оперштаба ТАСС.

Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки подтвердились еще у 105 рабочих подрядной строительной организации «Велесстрой» в Белокаменке под Мурманском.

«Велесстрой» – один из 20 подрядчиков «Новатэка», которые возводят в Мурманской области Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), в работах занято около 11 тыс. человек, из них 4,6 тыс. – рабочие «Велесстроя».

По данным оперативного штаба, на вечер субботы в Мурманской области подтвержден 961 случай инфицирования коронавирусом, 71 пациент выздоровел и выписан из больницы, 886 человек находятся на лечении, 4 умерли.

По информации «Велесстроя», за неделю объект в Белокаменке покинули 475 сотрудников, чартерными рейсами они были доставлены в другие регионы страны, часть переведена на обсервацию. В Кольском районе для этого используется профилакторий «Лапландия». Рядом с Белокаменкой силами МЧС развернут мобильный госпиталь на 40 коек, укомплектованный всем необходимым оборудованием, включая рентген-аппарат и аппараты ИВЛ.

Накануне число вирус-положительных на стройке «Новатэка» в Белокаменке достигло 686 человек.

В РФ за сутки подтвердили 5966 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса, выздоровели 6 250 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.