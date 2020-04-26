На Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

26.04.2020, 0:44, Новости дня

25 апреля в Донецкой области боевики ранили военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“Российские оккупанты в очередной раз открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское из автоматических станковых гранатометов. Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин был доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оказали надлежащую медицинскую помощь”, – сказано в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что украинские военные “применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор”.

“Потери противника уточняются”, – отметили в пресс-центре.

#ООС #Операція_ОССьогодні, 25 квітня російські окупанти в черговий раз відкрили вогонь по позиціям Об’єднаних сил в… Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 25. aprill 2020

25 апреля по состоянию на 18.30 боевики обстреливали позиции ВСУ 10 раз, потерь в рядах украинских военных не было.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.