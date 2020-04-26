“Выгодно Москве”. Сюмар заявила, что Порошенко, Турчинову и Воронченко хотят объявить подозрение в госизмене

26.04.2020, 0:44, Новости дня

Пятому президенту Украины Петру Порошенко, бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову и командующему Военно-морскими силами Украины Игорю Воронченко могут объявить подозрение в государственной измене.

Об этом 25 апреля сообщила в Facebook народный депутат от “Европейской солидарности” Виктория Сюмар.

“Подтверждаю информацию [лидера Радикальной партии] Олега Ляшко. Госизмену хотят пришить адмиралу Воронченко, Александру Турчинову, Петру Порошенко. Вдумайтесь. За проход украинских судов в украинских территориальных водах… Кому это выгодно? Очевидно, Москве. А еще власти, которая боится тех, кто смог тогда, в тяжелые времена. Потому что эти не могут в принципе. И поэтому боятся тех, кто может. И тех, кто им точно не по зубам”, – написала она.

Скриншот: Вікторія Сюмар / Facebook

В комментарии “Украинской правде” и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Соколов заявил, что озвученная информация не соответствует действительности и о подобном сценарии для развертывания протестов в Киеве ГБР слышало еще две недели назад. Глава бюро отметил, что есть уголовное производство, открытое ранее ГБР по заявлению экс-замглавы Администрации Президента Украины Андрея Портнова, но “подобные процессуальные решения не планируется принимать”.

В Офиса генпрокурора слухи о подозрении Воронченко, Порошенко и Турчинову назвали “явным фейком”.

25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера “Бердянск” и “Никополь”, а также буксир “Яны Капу”, которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских “судах” и перевезли в Москву. Всем украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ.

В апреле 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву, потребовав в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить моряков и корабли. Российская сторона отказалась от участия в слушаниях.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Срок выполнения решения истек 25 июня.

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате “35 на 35”. Среди вернувшихся на родину – захваченные Россией после инцидента у Керченского пролива 24 украинских моряка, двое из которых – сотрудники СБУ. Адвокат Николай Полозов сообщал, что моряков отпустили под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Дело против них в РФ не закрыли.

В ноябре Россия согласилась вернуть корабли. 20 ноября они прибыли в Очаков. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия вернула корабли без каких-либо условий.

В январе 2020 года в РФ приостановили следствие в отношении украинских военных моряков.

24 апреля 22 бывшим украинским военнопленным морякам предоставили статус участников боевых действий.