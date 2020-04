Ким Чен Ын две недели не появляется на публике. СМИ пишут, что он скончался

26.04.2020, 0:44, Новости дня

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ночь на 25 апреля якобы скончался от осложнений после перенесенной операции на сердце. Об этом написали несколько таблоидов (в частности, американский The New York Post, а также британские The Daily Mail и Express) со ссылкой на публикации в китайской социальной сети Weibo.

Первоисточником информации о смерти Ким Чен Ына стало сообщение заместителя директора гонконгского телевещателя HKSTV Шицзянь Синцзоу в соцсети Weibo (женщина утверждает, что является племянницей министра иностранных дел Китая). Со ссылкой на “очень солидный источник” она написала, что лидер КНДР скончался. Скриншоты ее сообщений опубликовало издание International Business Times.

Как отмечают западные издания, это сообщение стремительно распространяется в китайской соцсети.

Кроме того, журналист японского еженедельника Shukan Gendai Дайсуке Кондо, ссылаясь на информацию, полученную от китайского медика, написал, что Ким Чен Ын сейчас находится “в вегетативном состоянии”. По данным собеседника Кондо, в начале месяца у северокорейского диктатора случился сердечный приступ. Врачи, следящие за состоянием здоровья Ким Чен Ына, обратились за помощью в Китай, но, понимая, что китайские медики не успеют приехать вовремя, решили провести операцию по стентированию самостоятельно.

Источник журналиста утверждает, что операцию проводил хирург, который проходил стажировку в Китае, однако из-за волнения и проблем с лишним весом у Ким Чен Ына вмешательство затянулось, в результате чего лидер КНДР впал в кому.

Косвенно эту теорию подтверждает информация агентства Reuters, опубликованная в ночь на 25 апреля. Так, собеседники издания заявили, что в КНДР отправилась группа китайских врачей для консультаций о состоянии здоровья Ына. Никаких деталей о состоянии здоровья лидера Северной Кореи собеседники агентства не приводят.

Первые сообщения о серьезных проблемах со здоровьем Ким Чен Ына появились 21 апреля. Телеканал CNN сообщил, что лидер КНДР перенес операцию на сердце и его жизнь находится в серьезной опасности. В то же время южнокорейское издание Daily NK писало, что жизни Ына после операции ничего не угрожает.

Как отмечает Reuters, в 2014 году Ким Чен Ын пропал из публичной сферы на месяц – после его возвращения было заметно, что он хромает.

Агентство пишет, что значимости слухам о серьезных проблемах со здоровьем Ына предает семейная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям (дед нынешнего лидера КНДР Ким Ир Сен скончался в 1994 году от сердечного приступа, его отец Ким Чен Ир по той же причине умер в 2011-м). Также вызывает вопросы тот факт, что Ын впервые за время правления не присутствовал на празднованиях по случаю дня рождения деда.

Официальные органы власти Северной Кореи слухи о проблемах со здоровьем или смертью Ына не комментировали.