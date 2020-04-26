 

В Москве скончались 38 человек с диагнозом COVID-19

26.04.2020, 0:42, Новости дня

Согласно данным оперативного штаба, в Москве за минувшие сутки скончались 38 пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом COVID-19. 

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице превысило 400, передает РИА Новости.

Всего в РФ на сегодняшний день заболевание диагностировано у 74588 человек. Умерли 681, выздоровели 6250 человек.



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