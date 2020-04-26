Bloomberg: источник из КНДР опровергает слухи о смерти Ким Чен Ына

26.04.2020, 0:42, Новости дня

КНДР опровергает слухи о смерти Ким Чен Ына, ранее появившиеся в ряде новостных СМИ. Согласно сообщению агентства Bloomberg, группа мониторинга 38 North получила снимки специального поезда лидера Северной Кореи, стоящего на путях возле курортного комплекса на восточном побережье полуострова.

Это частный комплекс в Вонсане и, скорее всего, Ким Чен Ын может находиться именно здесь. Поезд прибыл на место 21 апреля. В течение 23 апреля он все еще присутствовал на спутниковых снимках.

Ранее сообщалось, что в КНДР была отправлена группа китайских врачей, которым предстоит консультировать Ким Чен Ына. В течение нескольких недель лидер страны якобы проходил хирургическое лечение из-за проблем с сердцем. Так, 15 апреля его не было на праздновании дня рождения основателя государства Ким Ир Сена. 11 апреля он не присутствовал на заседании политбюро.

Информацию о тяжелой болезни и даже смерти Ким Чен Ына опровергают такие источники, как Алехандро Цао де Бенос, глава Ассоциации дружбы Кореи. "Информация о серьезном состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына является ложной и злонамеренной", — отмечает Цао де Бенос.

Здоровье северокорейского лидера — один из наиболее тщательно охраняемых секретов в государстве, известный лишь немногим из его окружения. На фоне слухов о его болезни в некоторых СМИ стали высказываться предположения о возможном преемнике. Среди кандидатур в первую очередь названа сестра Ким Чен Ына – Ким Ё Чжон.