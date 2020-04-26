Ученые нашли связь между молоком и раком молочной железы

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26.04.2020, 0:31, Разное

Ученые связали употребление коровьего молока с увеличением риска развития рака молочной железы. Оказалось, что даже четверть чашки молока может повлиять на вероятность появления болезни. О своих выводах ученые рассказали в International Journal of Epidemiology.

«Употребление всего четверти или трети чашки молока в день было связано с увеличением риска развития рака молочной железы на 30%. С увеличением количества молока до чашки отмечается рост риска до 50%, а для тех, кто выпивает две-три чашки в день он составляет 70-80%», – рассказал Гэри Фрейзер, соавтор исследования.

Фрейзер отметил, что исследование дает «довольно сильные доказательства того, что либо коровье молоко, либо другие близко связанные с ним факторы увеличивают риск рака молочной железы».

По мнению ученых, к современным рекомендациям по употреблению молока нужно относиться с осторожностью. Минздрав РФ рекомендует потреблять 340 килограмм молочных продуктов в пересчете на молоко в год. В США рекомендованная норма – 711 миллилитр коровьего молока в день.

Ученые оценили, сколько молока употребляли 53000 женщин, за которыми наблюдали в течение восьми лет. Их диету анализировали несколькими методами: при помощи анкет и данными о приеме пищи за 24 часа.

Исследование не обнаружила связи между употреблением соевого молока и раком молочной железы. Но коровье молоко продемонстрировало большую связь с болезнью. Результаты не отличались для цельного и обезжиренного молока. Йогурт и сыр не были связаны с риском развития рака.

Ученые отмечают, что эти данные могут частично объяснить, почему у веганов, но не у лактоововегетарианцев, риск рака молочной железы ниже.

Одной их возможных причин связи молока и риска развития рака молочной железы могут быть половые гормоны, которые содержит коровье молоко. Рак молочной железы восприимчив к действию гормонов. Важно, что около 75% дойных коров беременны. Кроме того, некоторые исследования связывали употребление животных белков вызывает увеличение выработки некоторых факторов, которые связаны с раком.

«У молока действительно есть некоторые положительные питательные качества. Но нужно учитывать их соотношение с другими, не такими нужными эффектами. Наша работа указывает на срочную необходимость дальнейших исследований», – утверждает Фрейзер.



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