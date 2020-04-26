Учеными обнаружен ген бессмертия у растений

26.04.2020, 0:09, Разное

Специалисты, представляющие Лейденский университет (Нидерланды), в ходе исследования сделали интересное открытие. Они нашли ген, дающий возможность растению продолжить свой рост даже после окончания цветения.

Во время детального изучения растения арабидопсис (Arabidopsis thaliana) исследователи нашли в нем ген AHL15, обеспечивающий способность растения к росту и вегетации (развитию) даже после цветения. Такое свойство появляется из-за наличия точек роста – групп стволовых клеток, создающих совокупность новых стеблей с цветками или листьями. Примечательно, что у многолетних растений такие точки роста сохраняют свою активность в отличие от однолетних. Ученые убеждены, что срок жизни растений, при подавлении гена AHL15, снижается, а при сверхэкспрессии, напротив, увеличивается до нескольких лет.

Одним из важных результатов открытия специалисты считают достижение понимания процесса эволюции растений и их разделения на многолетние и однолетние. При этом научная работа имеет и практическое значение: предполагается, что сохранение активности у определенных групп стволовых клеток таких сельскохозяйственных культур, как пшеница или рис, может позволить обеспечить возможность многократного сбора урожая за один сезон.