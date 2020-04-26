Врачи создали «Список памяти» умерших от коронавируса коллег

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26.04.2020, 0:08, Новости дня

Российские врачи опубликовали список погибших в 2020 году после заражения новым коронавирусом медиков. Проект назвали «Список памяти».

По словам авторов инициативы, целью проекта «Список памяти» является сохранение памяти об ушедших коллегах.

«Многие журналисты просят рассказать о списке – кто это придумал, зачем, почему и так далее. Мы не хотим об этом говорить, потому что это не про нас. Это про погибших коллег. Если хотите рассказать, расскажите о них, свяжитесь с больницами, где они работали, поговорите с коллегами. Только, пожалуйста, не беспокойте близких – им, наверное, сейчас не до этого», – отмечается на одной из страниц проекта.

К вечеру субботы в список было включено имя 51 медика.

Авторы проекта отметили, что критерии для публикации просты: «медицинский работник умер в период эпидемии от причин, так или иначе связанных с COVID-19, даже если это наложилось на другие тяжелые заболевания».

«Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу, тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода», – подчеркнули врачи.

Для внесения в список нового имени необходимо указать фамилию, имя и отчество погибшего медика, возраст на момент смерти (если известен), специальность, больницу, город и регион, дату смерти, источник информации и свой телефон. Также предлагается оставить контакты тех, кто может подтвердить информацию, но это не обязательно.

Напомним, в субботу в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга сообщили о смерти анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого, который лечил пациентов от COVID-19, заразился при исполнении врачебного долга. Ранее в Москве умер врач Госпиталя для ветеранов войн № 3, переоборудованного для приема вирус-положительных пациентов.



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