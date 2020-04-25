 

В Украине должна быть такая система здравоохранения, чтобы медики не хотели выехать за границу – глава Минздрава

25.04.2020, 23:31, Новости дня

Украина должна получить качественную систему здравоохранения. Об этом 25 апреля в ходе визита в медучреждения Киевской области заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует сайт ведомства.

“Мы работаем для того, чтобы у медиков не было проблем. Для меня это не просто слова. Я вырос в семье медиков, моя жена – врач. Я хочу не просто начать реформу, а довести ее до конца. Мы должны получить новое качество медицины. У нас должна быть такая система, чтобы наши медики не хотели выехать за границу, а пациенты были довольны качеством услуг”, – сказал он.

Министр привел пример, когда заведующая отделением “чувствительных форм туберкулеза” получала в 2019 году с надбавками 14 тыс. грн, а после старта второго этапа реформы с 1 апреля 2020 года, согласно расчетам, “которые утвердили предыдущие руководители Минздрава”, она будет получать 4 тыс. грн.

“При этом из 278 медработников этого заведения только 190 остались. Из-за дефицита финансирования. Так не должно быть”, – заявил Степанов.

Медреформа в Украине началась в апреле 2018 года. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию.

Второй этап реформы должен был стартовать 1 июля 2019 года, но его запуск перенесли на 1 апреля 2020 года. На этом этапе в Украине начали предоставлять 27 пакетов бесплатных медицинских услуг.

В рамках второго этапа медицинской реформы больницы перешли на другую систему финансирования – теперь деньги им выделяет Национальная служба здоровья. По состоянию на 22 апреля НСЗУ подписала договоры с более чем 1600 учреждениями.

Степанов говорил, что в 2020 году финансирование 984 больниц уменьшится на 10–50%, что может привести к сокращениям медработников.

“Что касается сокращения работников, вижу в этом один из главных рисков имплементации второго этапа реформы. Наши врачи – это главный ресурс предоставления медицинской помощи… По результатам аудита мы будем вносить определенные изменения, чтобы сокращения медицинских работников не произошло”, – подчеркнул министр.

Во время аудита системы здравоохранения около 1 тыс. больниц в Украине заявили о дефиците финансирования. “В зоне особого риска” – противотуберкулезная служба, психиатрические больницы, экстренная медицинская помощь и специализированные медицинские направления, говорил Степанов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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