3% украинских школ не подключены к интернету – Минобразования

25.04.2020, 23:31, Новости дня

В Украине доступа к интернету не имеют 3% школ. Об этом и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила “Радіо Свобода” в интервью, опубликованном 25 апреля.

“У нас больше 15 тыс. учреждений общего среднего образования. Да, мы еще не имеем стопроцентного покрытия интернетом учебных заведений. У нас сегодня, по данным органов управлений образования, 3% школ, в которых отсутствует интернет”, – сказала она.

По словам министра, ее ведомство работает над решением этого вопроса.

“Эта работа ведется с Министерством цифровой информации. И она большая в прошлом году. В текущем была специальная субвенция для проведения интернета в учебные заведения”, – объяснила Мандзий.

Из-за карантина, связанного с коронавирусной инфекцией, в Украине закрыли школы, а учеников перевели на дистанционное обучение.

22 апреля Министерство образования и науки не исключило дистанционного завершения учебного года из-за продления карантинных ограничений.