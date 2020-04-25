 

Американский регулятор начал расследование из-за обвала цен на нефть до отрицательных значений

25.04.2020, 23:31, Новости дня

Американская комиссия по торговле фьючерсными товарами (CFTC) начала расследование в связи с краткосрочным падением цены на эталонную марку американской нефти WTI до отрицательных значений. Об этом агентству Reuters сообщил член комиссии Дэн Берковиц.

20 апреля стоимость майских фьючерсов WTI примерно на полчаса упала до минус $37 за баррель. CFTC намерена выяснить, почему цена сформировалась таким образом и не нарушалось ли при проведении торгов законодательство о товарных биржах.

По словам Берковица, комиссия будет рассматривать “все возможные объяснения”.

20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной (падение стоимости контрактов со сроком исполнения в июне и позже было незначительным) и опустилась до минус $40 за баррель. Во вторник срок заключения контрактов со сроком исполнения в мае истек, июньские фьючерсы после непродолжительного падения возобновили рост.

Эксперты поясняли, что стремительное удешевление нефти вызвано рекордным падением спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса, а также опасениями трейдеров, что нефтехранилища вскоре будут заполнены.

При этом достигнутое в начале апреля соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, что составляет около 10% от всего поступающего на рынок сырья, сильного влияния на котировки не оказало. Как отмечало агентство Reuters, этого недостаточно, чтобы компенсировать переизбыток сырья на рынке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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