Заместитель главы ОВЦС Московского патриархата заразился коронавирусом

25.04.2020, 23:30, Новости дня

Настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском вражке, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Протоиерей рассказал, что анализы на вирус он, другие священнослужители и сотрудники прихода сдавали 21 апреля. Результат он получил 24 апреля, он положительный. Поэтому Николай Балашов со своей супругой Натальей самоизолировались.

Замглавы ОВЦС сообщил, что чувствуют они себя удовлетворительно и пожелал всем не болеть.

Кроме того, протоиерей предложил прихожанам присоединиться к видеоконференции с ним в воскресенье, 26 апреля, в Zoom, поскольку храм из-за обнаружения у его клириков коронавируса закрыт, а все священнослужители болеют либо находятся на карантине.

Ранее коронавирус подтвердился у одного из священников храма Воскресения Словущего на Успенском вражке в Москве. По некоторым данным, инфекция стала причиной смерти протодиакона Евгения Трофимова, служившего в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе в Москве. Настоятель этого собора протоиерей Александр Агейкин 21 апреля умер на 49-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, пишет ТАСС.

Председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион сообщил 25 апреля в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", что из-за распространения коронавируса Отдел перешел на дистанционную работу, его сотрудники физически не встречаются, соблюдая режим самоизоляции.