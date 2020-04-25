Киберспорт набирает обороты, про обычный тоже не забывают

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25.04.2020, 23:30, Новости дня

Пока сохраняется режим самоизоляции, появляется много чего нового в плане того, как дома можно сохранять и даже улучшать физическую форму.

Дистанция — от спальни до кухни и обратно, минуя холодильник. В этой дисциплине уже есть рекордсмены. Тем, кто не может жить без спорта, самоизоляция не помеха.

У депутата Госдумы Николая Валуева теперь каждый день — поединки. Один — против всей семьи. Он знает, как успокоить малышей. Взрослым домоседам знаменитый боксер советует начинать день с физзарядки.

Марафон вокруг кровати, приседания с детьми на шее, фигурное катание на паркете. В тренировках задействованы даже домашние животные.

Главное не залеживаться на диване. Лучше использовать его как спортивный снаряд, как это делает олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.

В Интернете можно найти наставника в любом виде спорта. Без риска подхватить инфекцию, в режиме онлайн, в удобное время.

Пока пустуют тренировочные залы, а фитнес-центры на замке, в Липецке решили транслировать мастер-классы профессиональных спортсменов в соцсети. Причем аудитория, подписчики сами решают, кого из мастеров они хотели бы видеть: боксеров, борцов или гимнастов. Набор упражнений доступен даже начинающим. С постепенным увеличением нагрузки.

Начинают с разминки и постепенно наращивают темп. Для тех, кто устал сидеть за монитором, есть гимнастика для глаз. Трехкратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу учит, как победить главное искушение.

За трансляцией внимательно следят и стараются повторять каждое движение наставников домоседы Липецка. Дети берут пример с родителей.

Если есть цель, вирус не помеха. Пример тому — домохозяйка и мама двоих детей Светлана Семкина. Она стала призером первого в мире онлайн-турнира фитнес-бикини. Конкурсантки со всей страны дефилировали на виртуальном подиуме. Жюри дистанционно оценивала их формы. За маму болела вся семья.

За домашние кубки бьются футболисты. На скорость и время. Пусть это и игра в одни ворота, зато держат форму.

Автогонщики выходят на виртуальные трассы. И оказывается, что адреналина здесь не меньше. А победа достается все равно лучшему.

Киберспорт набирает обороты. Пока молчат трибуны, идет битва за лайки. В самоизоляции гаснут старые и рождаются новые звезды.



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