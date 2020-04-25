Излечившаяся от пневмонии россиянка заразилась коронавирусом

25.04.2020, 23:30, Новости дня

Жительница Подмосковья Наталья Щепитина рассказала, что после прохождения курса лечения от пневмонии ее состояние стремительно ухудшилось: появилась температура, кашель, слабость, пропало обоняние, в результате женщину госпитализировали с подозрением на COVID-19.

Прежде чем попасть в инфекционное отделение, женщина лечилась от пневмонии. После того как ее состояние пришло в норму, а проведенная компьютерная томография (КТ) не показала наличие COVID-19, пациентку выписали. Но через несколько дней состояние женщины стремительно ухудшилось, передает РИА «Новости».

«К концу недели у меня появилась температура, кашель – вот эта вся клиника. И тогда я уже, конечно, затревожилась», – рассказала Щепитина телеканалу «360».

После этого ей вновь сделали КТ, которая показала признаки COVID-19.

Женщина вызвала скорую помощь, но проведенный тест на коронавирус, несмотря на симптомы, показал отрицательный результат.

«Трудно было идти. Я шла сама, конечно, но одышка была при нагрузке. Слабость была, хотелось лечь. И дискомфорт, боль в грудной клетке – было тяжело дышать», – рассказала Щепитина.

У нее пропало обоняние, а температура держалась около 38 градусов, несмотря на прием жаропонижающих средств.

Пациентка не знает, где могла заразиться коронавирусом. По ее словам, после выписки она только один раз выходила из дома – в аптеку. О COVID-19 женщина знала только то, что это «коварная и нетипичная» болезнь.

«В этот раз было чувство, что я не выкарабкаюсь. Такое чувство безысходности, что я могу не вылечиться, у меня было. Хотя раньше переносила много разных болезней, но такого ощущения не было», – призналась Наталья Щепитина.

После госпитализации женщину поместили в реанимацию, где она провела четверо суток. Теперь состояние пациентки улучшилось, она может самостоятельно перемещаться и достаточно долго обходиться без дополнительного кислорода.

Наталья поблагодарила врачей больницы за спасение и призвала всех серьезно относиться к коронавирусу.

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