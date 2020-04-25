Доктора в Пакистане объявили голодовку из-за нехватки средств защиты от коронавируса

25.04.2020, 23:30, Разное

Группа пакистанских докторов и медсестер объявили о голодовке. Они требуют обеспечения им надежной защиты для работы с больными, которые инфицированы коронавирусом.

Работники сферы здравоохранения в Пакистане не раз заявляли о том, что им не хватает защитных костюмов для работы с заболевшими COVID-19. Теперь же они объявили голодовку после известий, что больше 150 их коллег заразились коронавирусом, так как работали с инфицированными людьми.

Медики будут продолжать протесты, пока власти не услышат их требования. Во время проведения демонстраций к организаторам голодовки и ее участникам каждый раз присоединяются другие врачи и медицинские сестры.