«У любви нет возраста»: Мадонна поздравила молодого бойфренда с днем рождения

25.04.2020, 23:09, Разное

В день рождения молодого бойфренда Мадонна призналась ему в любви на своей странице в Instagram-аккаунте. Ахламалик Уильямс празднует свое 26-летие.

Поздравляя любимого с праздником, 61-летняя певица призналась, что ей нравится находиться с ним на карантине. Она опубликовала в своем аккаунте совместное фото, на котором они запечатлены в защитных масках. Встреча Мадонны и Уильямса впервые произошла в 2015 году, он проходил кастинг на роль одного из танцоров для ее тура «Rebel Heart». О романе стало известно только в 2019 году, когда пара начала открыто появляться вместе.

Позже отношения сына с певицей подтвердил отец Уильямса. Дрю Уильямс и его супруга моложе Мадонны, поэтому он написал в сети, что «у любви нет возраста». Родители не скрывает своей радости по поводу того, как знаменитость заботится об их сыне и «планирует с ним совместное будущее».