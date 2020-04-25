 

Мнение: Кто победил в Великой Отечественной войне?

25.04.2020, 23:06, Разное

Нашелся автор панно и мозаик на стенах Главного храма Вооруженных сил России. Это народный художник РФ Василий Нестеренко. «Новая» опубликовала интервью с художником.

Цитаты из интервью: «… ангелы держат Тихвинскую икону Божией Матери, помогающей в 1941 году в битве под Москвой…. Казанская икона Божией Матери над Красной площадью 9 мая 1945 года. Я уже сказал, что вылетали с Тихвинской иконой Божией Матери в Москву, но с Казанской шли молебны, тут тоже она является спасительницей нашего Отечества. Если бы не эти иконы Богородицы — неизвестно, что бы было вообще в 1941 году, так мы считаем, а враги считают, что это все само сделалось. Это непосвященные люди считают, что то, что немцы не прошли в Москву, видя в бинокль Кремль, и войск не было, что это случайность, ну а мы считаем иначе….»
Отсюда

Выходит, что фашистов под Москвой остановили Тихвинская и Казанская иконы Божией Матери? Исключительно православные? И в Великой Отечественной победили исключительно православные? А атеисты, мусульмане, иудеи, буддисты… не воевали за Родину? Не погибали?

Не попахивают ли эти панно и мозаики предлагающие новую трактовку Победы, попыткой переписать историю? Разве это не глумление над памятью павших атеистов, мусульман, иудеев…? И где!? В официальном храме Вооруженных Сил России, в которых служили и служат не только православные!

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Старшая версия новых iPhone может выйти позже остальных

12.04 / Веб-версию видеохостинга YouTube оптимизировали для работы с сенсорными экранами

12.04 / Животные заполонили, опустевшие из-за карантина, улицы Индии

12.04 / Мнение: Личные вещи Ивана Грозного

28.03 / Мнение: Карантин на польско-украинской границе

25.04 / Доктор Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других вирусов

01.04 / Кайя Гербер прочла книгу детям в режиме онлайн

09.04 / Дочь Владимира Лёвкина перенесла операцию по удалению опухоли

02.04 / Карантину назло: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес ходят в любимый тренажерный зал вопреки запретам

22.04 / AMD сообщила о выходе Radeon RX 5700M и RX 5600M

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска