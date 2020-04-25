Мнение: Кто победил в Великой Отечественной войне?

25.04.2020, 23:06, Разное

Нашелся автор панно и мозаик на стенах Главного храма Вооруженных сил России. Это народный художник РФ Василий Нестеренко. «Новая» опубликовала интервью с художником.

Цитаты из интервью: «… ангелы держат Тихвинскую икону Божией Матери, помогающей в 1941 году в битве под Москвой…. Казанская икона Божией Матери над Красной площадью 9 мая 1945 года. Я уже сказал, что вылетали с Тихвинской иконой Божией Матери в Москву, но с Казанской шли молебны, тут тоже она является спасительницей нашего Отечества. Если бы не эти иконы Богородицы — неизвестно, что бы было вообще в 1941 году, так мы считаем, а враги считают, что это все само сделалось. Это непосвященные люди считают, что то, что немцы не прошли в Москву, видя в бинокль Кремль, и войск не было, что это случайность, ну а мы считаем иначе….»

Отсюда

Выходит, что фашистов под Москвой остановили Тихвинская и Казанская иконы Божией Матери? Исключительно православные? И в Великой Отечественной победили исключительно православные? А атеисты, мусульмане, иудеи, буддисты… не воевали за Родину? Не погибали?

Не попахивают ли эти панно и мозаики предлагающие новую трактовку Победы, попыткой переписать историю? Разве это не глумление над памятью павших атеистов, мусульман, иудеев…? И где!? В официальном храме Вооруженных Сил России, в которых служили и служат не только православные!

Фотографии отсюда