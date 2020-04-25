Исследование: большинство американских заключенных могли заразиться коронавирусом

25.04.2020, 23:05, Новости дня

По мере того, как руководство американских тюрем начинает массовое тестирование заключенных на коронавирус, выясняется, что у подавляющего большинства заразившихся заключенных отсутствуют какие-либо симптомы заболевания. В четырех тюрьмах в Арканзасе, Северной Каролине, Огайо и Вирджинии в результате массового тестирования были выявлены 3277 заразившихся заключенных, при этом у 96% отсутствовали симптомы COVID-19. Об этом говорится в результатах исследований, оказавшихся в распоряжении Reuters.

Эти цифры являются еще одним свидетельством того, что люди, у которых новый коронавирус не вызывает симптомов болезни, могут способствовать его распространению не только в тюрьмах, но и по всему миру. Это также говорит о том, что тестирование исключительно людей с симптомами может не отражать реальную картину заражения и распространения вируса.

Как рассказала в интервью Reuters Аннетт Чемберс-Смит, директор Департамента реабилитации и коррекции штата Огайо, первое массовое тестирование заключенных было проведено в исправительном учреждении в Марион, где содержатся 2500 заключенных. Из протестированных 2300 человек коронавирус был обнаружен у подавляющего большинства – 2028, причем у 95% из них не было никаких симптомов заболевания.

По мнению доктора Леаны Вен, адъюнкт-профессора медицины катастроф в Университете Джорджа Вашингтона, это свидетельствует о том, что в США не учтено «серьезное количество случаев [коронавируса]… Количество случаев [заражения], вероятно, намного выше, чем нам известно в настоящее время из-за отсутствия тестирования и наблюдения», – говорит доктор Вен.

По словам исследователей, впоследствии симптомы заболевания могут проявиться у части так называемых бессимптомных пациентов, чьи результаты тестирования оказались положительными.

Массовые проверки были также проведены в Теннесси и Мичигане. В обоих штатах власти заявили, что в большинстве выявленных случаев заражения коронавирусом симптомы у заключенных не проявлялись.

Журналисты Reuters опросили руководство всех тюремных систем в каждом из американских штатов. Из 30 ответивших на запрос агентства, большинство сообщили о том, что в данный момент тестируются только заключенные, у которых проявились симптомы, что позволяет предположить, что число людей в тюрьмах, зараженных коронавирусом, значительно недооценено.

По словам экспертов, это обстоятельство усложняет борьбу с пандемией коронавируса, так как заболевание никак не проявляет себя у большинства людей, которые им заразились.