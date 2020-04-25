Мнение: Вопросы простого врача

25.04.2020, 22:55, Разное

Ну вот, вопросы множатся. Ответов на них, понятно, не будет. Нашел в ФБ – задает вопросы врач из Питера Александра Новоселова. “Отчего же сейчас ковид+ приказано выставлять на глазок?” “Я прошлась по форумам рентгенологов, спросила и там главного рентгенолога Г. Москвы , который сейчас активно обучает диагностировать ковидные пневмонии: в чем специфика? Как можно прям посмотреть на снимок и сказать – это ковид? Ответ меня шокировал: “а у нас в этом эпидсезоне нет никаких иных вирусных пневмоний”, сказал Сергей Морозов”.

Охренеть. Итак – само Обращение:

“После того как все желающие уже выгуляли свое белое пальто в отношении того, что ковид у нас неприкосновенная инфекция, более того – чуть ли не единственная оставшаяся у населения, и оспаривать ее наличие у большинства пациентов не просто недопустимо, но и аморально, я хотела бы спросить у всех оставшихся здравомыслящих:

КТО И ГДЕ встречался с руководством по ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ковидной инфекции и ковидных пневмоний в частности?

Я неоднократно задавала этот вопрос в разных медицинских группах, но ответа так и не получила.

Всех нас учили принципу доказательности в медицине.

Куда этот принцип внезапно исчез?

Как мы доказываем, что у пациента с ОРВИ и вирусной пневмонией именно ковид, а не любая другая вирусная инфекция?

Почему в отношении ковид у нас случилось необыкновенное исключение: мы не просто должны все ОРВИ истолковывать как подозрительные на ковид+, но и по возможности выносить при наличии сомнений именно ковид? Даже с отрицательным дважды и трижды ПЦР – ?

Что означает ” выносится решение о диагнозе на основании клинического консилиума” – ? Т.е. просто сели в ординаторской и решили – пускай у нас будет вот этот пациент с гриппом, вот этот с микоплазмой, а вот этот с цитомегаловирусом?

Всех в обсуждениях спрашиваю – а на что еще берете у ковид+ пациентов? На панель ОРВИ берете? Где гарантия того, что у вас там не ассоциация м/о и вирусов, и неизвестно чей там вклад больше, кто кого утяжеляет? В ответ тишина или выступления на трибуне о том, что ничего не надо, типичная клиника у ковид+ .

Как высказалась одна израильская дама-рентгенолог в обсуждениях ” если что-то крякает как утка, похоже на утку, то это утка” Серьезно? Это какая же утка – клиника ОРВИ, с 9 инфекциями в составе группы? Я внимательно перечитала руководство ВОЗ и Временные рекомендации нашего Минздрава, в том числе и по лабораторной диагностике ковида. Там нет НИ СЛОВА о том, что кроме ПЦР нужно выделить вирус на культуре клеток или об обязательном подтверждении инфекции методом ИФА, в т.ч. парными сыворотками.

Наоборот, пишут открыто – НЕ НАДО ВЫДЕЛЯТЬ ВИРУС.

А серология ну да, хорошо, бы , но сейчас тестов нет и вообще это смысла не имеет, когда на всех не хватает реактивов ПЦР. При том, что всем врачам известно, что ПЦР – метод скрининговый, с 80-85% вероятности. И чтобы убедиться в том, что у тебя именно корь, а не краснуха не достаточно сесть в ординаторской и решить, что раз сыпь у нас не пятнисто-папулезная и течение легкое, то это точно не корь. Без специфической серологии вы диагноз не вынесете, иначе вас съедят тот же Росздравнадзор и санэпидслужбы.

Отчего же сейчас ковид+ приказано выставлять на глазок?

Если у пациента, допустим, ЦМВ+ что мешает ему заболеть гриппом, к примеру? Что будем ему писать в диагнозе?

То, что уже всем хроническим соматическим пациентам лепят ковид+ при тестировании как основной диагноз, неважно что дедушка приехал со своим ХОБЛ в больничку, – уже не новость ни для кого.

Похоже, что уже даже инфаркты пойдут как осложнение ковида. Вчера буквально читала .sciencemag о том какая ужасная инфекция ковид, фиксируются не только пневмонии, но и миокардиты, и энецефалиты, ужас. А что, мы не знали о том, что такое бывает после кори, ветрянки, дифтерии, краснухи тяжелого течения? А у скольких молодых осложнившихся пациентов, в том числе брали кровь на гепатиты В и С? Вообще нет информации об обследовании этой группы пациентов ни на что иное, кроме как на ковид.

Я прошлась по форумам рентгенологов, спросила и там главного рентгенолога Г. Москвы , который сейчас активно обучает диагностировать ковидные пневмонии: в чем специфика? Как можно прям посмотреть на снимок и сказать – это ковид? Ответ меня шокировал: “а у нас в этом эпидсезоне нет никаких иных вирусных пневмоний”, сказал Сергей Морозов.

Т.е. до середины марта Роспотребнадзор фиксировал, что циркулируют все три гриппа, коронавирус ( не ковид), аденовирус, парагрипп, РС-вирус и мы были на границе эпидпорога. А потом – бац, и все вирусы куда-то исчезли. Остался один ковид.

Не поленилась я посмотреть выложенные в приложении к методическим рекомендациям по КТ-диагностике ковид снимки пациентов. Честно говоря, я не вижу специфики в феномене “матового стекла” в виде множественных треугольных малоинтенсивных теней с основанием у париетальной плевры в ее реберной и медиастенальной частях. Точно такая же картина будет при ЦМВ -пневмониях, а при присоединении бактериальной флоры – с очагами повышенной интенсивности неразличима также со всеми остальными вирусными пневмониями.

И не может быть рентгенологической разницы в картинке по определению, если общая особенность респираторных вирусов – поражение альвеолярной мембраны за счет воздействия на альвеолярный эпителий, в т.ч. на эпителий сосудов. Везде будет один и тот же интерстициальный отек. И выявлять эти пневмонии стали чаще только потому, что стали чаще исследовать пациентов на КТ. Но никто никогда тотально не госпитализировал ВСЕХ пациентов с пневмониями. Лечили дома.

В стационар отправлялись те, у кого развивалась ДН и СС осложнения. Или по социальным показаниям. Есть ли у врачебного сообщества уверенность в том, что все что сейчас свозится “по подозрению в ковид” по признакам ОРВИ – это исключительно ковид?

Особенно если его лепят по решению клинической комиссии. Нет ли подозрения в том, что под маркой ковида идет своз этиологически разных пневмоний, которые потом внутригоспитально обогащаются больничной флорой и ассоциацией м/о – ?

Немудрено, что эти пневмонии так тяжело протекают, и немудрено что чаще инфицируются врачи: ведь такого тотального своза всех пневмоний со всеми похожими на орви инфекциями раньше невозможно было представить! Когда еще можно было бы организовать такой микст? Я до сих пор не верю, что это случилось в стране, где даже корпуса инфекционных больниц на разные инфекции имели свой отдельный транспортный подвоз и свои отдельные приемники под каждую инфекцию.

Почему внезапно откровением стали тромботические осложнения при ковид? Про сепсис при тяжело протекающих инфекциях, про развитие ДВС с истощением компонентов системы свертывания мы все разом забыли?

Почему вообще ковид отнесен к инфекциям 2 группы патогенности, отчего все врачи вынуждены облачаться в противочумную защиту? Все вирусы патогенны, это их генетически детерминированная особенность, все они вызывают инфекционный процесс. А степень их опасности коррелирует с выраженностью цитолитического действия, преодолевающего иммунную защиту организма.

Как может находиться в одной группе ковид с пациентами в 80% случаев переносящих инфекцию в бессимптомной и легкой форме – с вирусом Эбола или лихорадки Марбург, где смертность ( не летальность) составляет около 70% от инфицированной популяции? Кто и на основании чего принимал решение о помещении ковида в группу патогенности I-II -?

Почему мы пациентов с респираторными инфекциями, заражение от которых идет аэрозольным путем, хороним как чумных, на особых кладбищах, кремируя по рекомендации Роспотребнадзора? Боимся, что покойник на нас чихнет или накашляет, или заметаем следы других инфекций и патологий, в т.ч. ятрогении, стимулированной организаторами здравоохранения?



Спрашиваю у патологов: какие есть специфические признаки ковида на секции? Отвечают: да никаких. Обычная интерстициальная пневмония и ОРДС.

Где доказательства того, что труп сохраняет в себе патоген, способный инфицировать после смерти? Как может вирус жить и сохранять вирулентность в трупе?

Отдельный вопрос – широко рекламирующаяся кампания ” сдай плазму-спаси умирающего от ковида”. Скажите, а что карантин на компоненты крови в 4 мес ( вместо 6 мес) уже отменили? Подобная практика уже не является уголовным преступлением и мы можем смело рисковать заразить пациента гепатитами В и С, ВИЧ, сифилисом?

Тот кто вещает об этом методе спасения совершает преступление, отбирая у переболевших антитела и вливая их тяжело больным ковидными пневмониями без карантинизации плазмы, или просто нагло лжет и кровь у переболевших отбирают для других целей?

Для каких?

Не хотите обсудить эти вопросы, доктора, вместо героических селфи и некрологов? Ради сохранения своего профессионального достоинства и врачебных принципов, которые так дружно защищаем перед СК и так робеем сказать организаторами ЗО, что король-то голый…” АЛЕКСАНДРА НОВОСЕЛОВА, ФБ.

И там далее Новоселова еще поясняет:

” Если коротко – в эпоху ковида фактически отменены основополагающие принципы врачебной диагностики любой болезни: провести сравнение с другими похожими инфекциями и точно выяснить какая из имеющихся вносит СЕЙЧАС самый главный вклад в состояние пациента.

На пальцах, как я объяснила в примере, если у вас герпес, но вы заболели гриппом, то ведущей патологией у вас будет все-таки грипп, а не герпес. Хотя он также может выявляться при обследовании ПЦР.

Огромное значение в исследовании новой инфекции имеет честный скурпулезный отбор тех, кто не имеет никакой иной инфекционной патологии. Только чистый ковид без ассоциаций с другими вирусами и бактериями.

Но нам говорит ВОЗ и подтверждает Минздрав : неважно что там у вас есть еще. Если есть ковид – значит, основной диагноз ковид.

А если нет лабораторного подтверждения – это тоже ковид, не смущайтесь.

Т.е. вместо изучения инфекции идет тотальная манипуляция статистикой и научными данными, которая в конечном счете не даст досконально разобраться в ковиде. А ведь эта инфекция не вполне обычно действует на некоторых пациентов, не исключено что это связано с какой-то особенностью реактивности респираторного тракта.

Возможно, был бы шанс создать препарат или найти способ лечения именно для этой группы людей.

Но абсолютно все врачебные принципы похерены ради политического момента.

Причем не только в России, что самое печальное.

Это реальный шанс для всех нас откатиться в медицине сразу на пару столетий назад. Даже не к началу века прошлого.

Это полностью дискредитирует работу врача.

Это изменяет подход к пациенту не только в области лечения конкретно ковидной инфекции, но и во всех остальных областях медицины.

Это открывает двери настежь шарлатанам и безграмотным карьеристам, со всеми возможными печальными последствиями для всех групп пациентов, включая и самих докторов.

Мы только для видимости кричим какие у нас контры с Западом, а на деле полностью зависимы от того, что щелкнув пальцами прикажут деятели ВОЗ”.