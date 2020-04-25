Мнение: 1943. Реваншу за Сталинград не бывать!

25.04.2020, 22:54, Разное

Смешно о сериальном опусе "1943".

«Зулейха раскуривает бамбук»

Зулейха-зулейха… Как будто ничего другого достойного внимания нет! Как вам, например, идея пригласить порноактрису в сериал про войну? Заинтригованы? Тогда вам сюда, нынче я в ударе!

После более-менее сносных «1941» и «1942» наступил, наконец, долгожданный «1943»! Он настолько прекрасен в своей незамутнённости, что я сразу сел писать обзор, едва лишь посмотрев первую серию! Да, вы не ошиблись, сегодня я с особым цинизмом перескажу содержание первой серии!

Так, в сериале наконец-то наступила зима!

Непосвящённых буду по ходу дела знакомить с персонажами. Номер один – Гриша, отважный командир партизанского отряда, который уже два года сражается с фашистами. В предыдущих сезонах он спас население своей родной деревни в лесу, что очень напрягало сценариста, так как всю эту ораву необходимо было чем-то кормить, поэтому сценарист одним росчерком пера свёл на нет все Гришины старания. От партизанского отряда сценарист также ничего не оставил, поэтому Гриша вышел в ноль. Но в третьем сезоне он не унывает и продолжает в одиночку уничтожать врага!

Впервые за три сезона в кадре наступила зима. Гриша сидит в лесу под деревом, что твой Айболит, не опасаясь отморозить задницу. Лицо его перемазано чем-то белым.

Так как пар изо рта у него не идёт, становится ясно, что на улице довольно тепло, а на щеках, скорее всего, монтажная пена – уделался где-то, проказник. Может, партизанскую землянку утеплял.

Но – чу! Это едут немцы!

Скорее всего, в грузовике перевозят солдат! Какой вывод? Конечно же – нападаем!!!

Гриша выскакивает и всех убивает, как говаривал товарищ майор Пэйн, «с предельной жестокостью».

А в грузовике оказались, к счастью, не солдаты!

Что, выкусил, нудный кинообзорщик? А то задолбал – «чем питались, чем питались»! Считай, на всю зиму Гриша едой и бухлом обеспечен! Вопрос закрыт!

Кстати, напоминаю, один из пришедших в третий сезон сценаристов – Денис Замрий, автор незабываемой киносаги «Тот, кто прошёл сквозь огонь» про ловкого зэка-хохла, Героя Советского Союза, который умел превращаться в волка. Видно, что на волках у Дениса явный пунктик, так как уже в нашем сериале Гриша в лесу подкармливает волка. Я посмотрел всего лишь одну серию, поэтому не исключаю, что в одной из следующих Гриша начнёт кувыркаться, обрастёт шерстью и станет оборотнем.

А пока что шерстью оброс другой персонаж, Муха.

Муха – солдат-окруженец, сражавшийся вместе с Гришей в партизанском отряде. Как мы видим, к зиме Муха подостепенился, ни с кем не сражается, к своим выйти не пытается, а вместо этого спокойно зимует в избушке с Гришиной женой, Алёной. Так получилось, что связь с Гришей они ещё летом потеряли. По факту – дезертир, но это в голову авторам сериала вряд ли пришло.

Чтобы зритель не подумал чего крамольного, Алёна кашляет, как коронавирусная, поэтому взаимоотношения между ней и Мухой чисто дружеские, на расстоянии 1,5 – 2 метра.

Переносимся в соседний городок. Там у немцев официанткой подрабатывает Даша, бывшая Гришина любовница. Даша знаменита тем, что питает тёплые чувства к одному немецкому офицеру и со скорбной мордочкой постоянно творит какую-нибудь тупую хрень.

Не спешите её осуждать за связь с немцем – по факту связи никакой не было, просто в предыдущих сериях немец жил у неё на постое и спас ей жизнь, а она потом спасла жизнь ему. Ну, всякое в жизни бывает.

И тут – бац! Снова лето, недолго мы радовались снегу! Видимо, снимать кино летом теплее и приятнее!

Муха и Алёна подзадолбались сидеть в лесу, поэтому выбрались оттуда, прикинулись женатой парой и попросились на ночлег в ближайшем населённом пункте. Судя по кашлю Алёны, коронавирус с зимы прогрессировал. Хозяйка (Нина Усатова) согласилась пустить постояльцев, но только не в дом, а в сарай. Они зашли в небольшой сарайчик, но когда его показали изнутри, я слегка охренел: там не хватает только колонн и лепнины под потолком!

К Мухе подкатывает местная селянка по имени Галка. Ба, да это же известная Любовь Тихомирова!

Кастинг многообещающий!!!

Галка говорит: «Коли жена помрёт, приходи ко мне! Покормлю, да и вообще…» Со стороны Мухи особого негодования не наблюдается, поэтому жадно следим за развитием событий!

Муха внезапно кипешится, прячется за сарай и подаёт знаки хозяйке, чтобы та уходила. Хозяйка не может понять, в чём дело, заглядывает во двор, а там отакое тарантино:

«Тьфу!» – говорит хозяйка. – «Да это сын мой, Савелий!»

Савелий тоже ничего не имеет против, что у них в сарае поселился хрен знает кто без документов. Халатный такой полицай. По идее, окажись квартиранты партизанами, пустят немцы в расход тарантину с мамкой, как бесславных ублюдков.

А Гриша продолжает дрочить судьбу и совершать отважные, но слабоумные подвиги. Видит: ограда из колючей проволоки, вышки, часовые. Руки у Гриши зачесались, взял он кусачки, да и перекусил проволоку. Пролез на охраняемую территорию, стал думать, чем бы там напакостить.

Увидел ящики и бочки и решил, что неплохо бы это добро взорвать. Заложил взрывчатку, поджёг 10-сантиметровый фитиль и ну бежать! Ужо немцы по нему из пулемётов стреляли, из автоматов, да всё мимо. И тут раздался взрыв:

По мнению авторов, именно так выглядит взорвавшийся склад. Узнай Тарантино, какие спецэффекты использует наш кинематограф, он от зависти свою полицейскую повязку бы съел.

Гришу полицаи поймали и на шум приехал… Гостюхин!

Нет, не на фуре, как обычно, а на чёрной легковушке, как у Штирлица. Бургомистром он был, ребята.

Повелел бургомистр, чтобы Гришу к нему в кабинет доставили.

Всё это видела одна официанточка, которая тут же доложила Даше, что Гриша жив, но слегка задержан. Даша привычно поставила брови домиком и побежала в никуда творить херню. Напрасно кричала ей вслед официанточка: «Вернись, у тебя же документов нет!»

Беспечные немцы, как выясняется, принимали к себе на работу по объявлению кого попало и без документов. Кадровые вопросы, видимо, остро стояли.

Это ладно. В кабинете Гриша дерзит бургомистру, мол – как так, был парторгом, а стал бургомистром?

То есть немцы поставили главного коммуниста бургомистром и сразу убили двух зайцев: и штатную клетку бургомистра закрыли, и никого расстреливать не пришлось!

Бургомистр говорит Грише, чтобы тот остыл, так как он не бросил свои коммунистические штучки, а возглавляет подполье. (Опять немцы с кадрами прокололись, ну что ты будешь делать!)

Поэтому Гостюхин предлагает Грише… пойти в полицаи!!! Типа, вместе работать будем на благо Родины! Неожиданно, правда?!

Он говорит: «Вот что за склад ты взорвал?» Гриша пожимает плечами. Оказалось, это был картофельный склад. Как я понимаю, глупые немцы не умели правильно хранить картошку, поэтому держали её в ящиках из-под боеприпасов и в бочках из-под горючего.

Гриша возмущается, но бургомистр ласково говорит: «А я тебя в камеру посажу, паршивец ты этакий!»

И Гриша, бывший командир партизанского отряда, соглашается!!! Ну а чо, в полицаях же нескучно: то в облаве поучаствовать, то расстрелять кого-нибудь – всё же движуха, чем в камере на самоизоляции сидеть!

И когда Даша-бровки-домиком добежала до комендатуры, оттуда – оба на! – вышел Гриша, уже упакованный и вооружённый!

Всё-таки стал оборотнем, хоть и в погонах!

Дашу без документов крутит первый же патруль, чего и следовало ожидать. Её с остальными заложниками везут на какую-то эсэсовскую территорию и рассказывают, что сегодня ночью кто-то взорвал склад. Если не выяснится кто, все будут расстреляны.

У меня два вопроса. Во-первых, зачем они врут, что склад взорвали ночью?! А во-вторых, не проще ли спросить у полицаев, которые таки поймали поганца, который взорвал склад?!

Да и потом, я думаю, пацаны, которые задержали Гришу с поличным, удивятся, когда увидят его в своих рядах! Сценарий, что ни говорите, просто божественный!

В общем, тупые эсэсовцы начинают по одному уводить заложников и скромно стрелять их за углом. Доходит очередь до Даши… её уже ведут за угол, как вдруг в последний момент раздаётся окрик: «Остановитесь! Отпустите её!»

Это сценарист нарисовал нам, как в крутых вестернах, взявшегося ниоткуда того самого лейтенанта Вальтера, которого предыдущие сценаристы отправили год назад на фронт. Как и откуда он появился, нам не поясняется – ну чего вы пристали, тут бы сюжетную линию с Гришей-полицаем вывезти!

Вальтер везёт Дашу к себе домой и обещает за пару дней нарисовать ей документы.

(У меня идея для сюжета: оборотень у нас уже есть, пусть теперь выяснится, что Вальтер в сумерках пьёт кровь полицаев! )

Вернёмся к Мухе и Алёне. Муха ушёл в лес искать мёд (сценарист просто ничего более умного не придумал), а Алёна решила помыться в сарае!

Квентин подло подглядывает!

Потом он врывается к чахоточной Алёне, возжелав её тела, та грозит ему вилами, но, привыкший к крутым поворотам сюжета Тарантино забирает вилы и втыкает их в стену рядом с Алёной. Алёна морально раздавлена, но тут в сарай входит мать Квентина и спасает её честь.

А Муха лазает по лесу и наблюдает, как тупые советские лётчики сбрасывают посреди бела дня прямо на немцев парашютисток-автоматчиц. Одну из них Муха себе вытаскивает из болота, остальных немцы порешили за ненадобностью для сюжета.

Парашютистка внезапно говорит: «Привет, Андрюха! Мухин! Это я, Катя!» Кто такая Катя, нам пока не поясняют, но индийский гимн тут очень будет к месту. Муха тащит Катю в село (нуачо, сарай большой, там можно целую роту парашютисток разместить, лишь бы они регулярно оголялись – Квентин возражать не станет!)

И вот гуляет полицай-Гриша по рынку, бьёт нехорошего полицая, отнимающего пирожки у бабушек с формулировкой «Не позорь Великую Германию!» как вдруг сталкивается лицом к лицу со своим заклятым другом Вальтером…

Конец первой серии, ребята! Переваривайте пока, я пошёл продолжение смотреть!

https://dennis-rodman.livejournal.com/164599.html – цинк

Кто втянулся, вот продолжение:

Обзор на 2-ю серию https://dennis-rodman.livejournal.com/164635.html

Обзор на 3-4 серию https://dennis-rodman.livejournal.com/165330.html