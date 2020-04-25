 

В MIT разработали следящую за самочувствием человека «умную» одежду

25.04.2020, 22:53, Разное

Команда учёных из Massachusetts Institute of Technology (MIT) разработала «умную» одежду, способную отслеживать самочувствие человека. Информацию о сердцебиении, температуре тела и других параметрах собирают специальные датчики, встроенные в ткань.
По словам разработчиков, материал для «умной» одежды должен быть эластичным, но при этом плотным и облегающим тело, поэтому выбор пал на полиэстер. В ткани имеются специальные каналы, куда встраиваются чипы, покрытые влагонепроницаемой оболочкой. Материал прилегает к коже, что позволяет собирать датчикам нужную информацию, которая затем передаётся на отдельный съёмный модуль. В последнем предусмотрен блок с процессором, обрабатывающим полученные данные, батарея и Bluetooth-модуль. Разработка позволяет получать информацию о текущем самочувствии человека, надевающего «умную» одежду.

Учёные из MIT учли возможность демонтажа модуля, что позволяет без проблем стирать предметы гардероба. Датчики при этом можно оставлять на одежде либо прикреплять на другую в зависимости от необходимости. Инженеры представили разработанный прототип – рубашку, отслеживающую температуру тела человека в трёх десятках точек, сердцебиение, дыхание и даже интенсивность движения. Ограничений в выборе стиля наряда нет, поэтому разработку могут использовать как обычные люди, так и астронавты, военные или спортсмены.



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