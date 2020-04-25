 

В США на фоне пандемии коронавируса закрылся еще один мясокомбинат

25.04.2020, 22:48, Новости дня

Мясоперерабатывающее предприятие компании Smithfield Foods в американском штате Иллинойс приостановило работу в связи с распространением вызываемого коронавирусом заболевания, говорится в сообщении управления здравоохранения округа Кейн (штат Иллинойс).

«Управление здравоохранения округа Кейн объявило сегодня, что Smithfield Foods в Сент-Чарлзе (штат Иллинойс) получило предписание закрыть свое предприятие в пятницу, 24 апреля 2020 года, ввиду опасений, касающихся COVID-19», – приводит текст сообщения ТАСС.

Ведомство информировало, что на время остановки работы предприятия оно обучит его сотрудников правилам соблюдения безопасной дистанции и применения личных средств защиты от коронавирусной инфекции.

Напомним, в пятницу в США на фоне пандемии коронавируса временно закрылись около 10 мясокомбинатов, включая предприятия в Айове, в Южной Дакоте, в Миннесоте и ряд других штатов, в результате в стране резко снизилось производство мяса.



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