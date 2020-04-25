HuffPost – «иммунные паспорта» грозят обществу расколом и дискриминацией

25.04.2020, 22:20, Новости дня

Власти многих стран, включая Францию, Британию и США, с интересом изучают идею «иммунных паспортов», которые должны позволить переболевшим коронавирусом людям вернуться к нормальной жизни раньше остальных. Но, по мнению экспертов, выпуск подобного документа приведёт к обострению социальных противоречий и вынудит людей рисковать здоровьем, чтобы получить антитела, передаёт Huffington Post.



Reuters

В то время как многие правительства рассматривают возможность снять карантин, власти многих стран с энтузиазмом подхватили идею «иммунных паспортов». Предполагается, что такие документы смогут получить люди, выздоровевшие от COVID-19, пишет Huffington Post.

По словам издания, «иммунные паспорта» — это соблазнительная, но спорная концепция. Если тесты смогут доказать, что люди больше не восприимчивы к коронавирусу, то они смогут свободно возвращаться к работе и заниматься своей повседневной жизнью, способствуя оживлению экономики и помогая тем, кто продолжит находиться на карантине дома.

«Мы рассматриваем выдачу свидетельства об иммунитете. Вопрос в том, как люди, которые заболели, приобрели антитела и, следовательно, обладают иммунитетом, могут подтвердить это и таким образом вернуться, насколько это возможно, к нормальной жизни», — заявил ранее министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

На этой неделе власти Чили объявили, что первыми в мире начнут выпуск физических или цифровых «иммунных карточек» для людей, которые излечились от вируса. Учёные и правительственные чиновники Германии, Франции, Италии, Испании и других стран также рассматривают эту идею.

Мэр Парижа включила вопрос об «иммунном паспорте» в список предложений по снятию карантина в городе. Официальные представители итальянской Ломбардии — эпицентра вспышки коронавируса в Европе — начали проводить тестирование на антитела с надеждой в конечном итоге выдать сертификаты иммунитета. Каталонские власти в Испании также присматриваются к этой концепции.

В Соединенных Штатах «иммунные паспорта» могут «иметь определённые достоинства при определённых обстоятельствах», заявил глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. «Это одна из тех вещей, которые мы обсуждаем в качестве способа убедиться, что знаем, какие люди уязвимы и какие нет», — пояснил он.

Многие страны работают над расширением своих возможностей по тестированию на COVID-19. Диагностические мазки могут определить, инфицирован ли человек в настоящее время коронавирусом, а анализы крови призваны выяснить, выработались у него антитела от воздействия вируса.

Вместе эти тесты могут помочь представителям здравоохранения выявить вспышки и подсчитать, какая часть населения была заражена, насколько смертельно опасна эта болезнь, и могли ли люди развить какую-либо форму иммунитета.

Между тем учёные предупреждают, что некоторые ранние тесты на антитела оказались ненадёжными. И поскольку COVID-19 — это новое заболевание, слишком рано говорить о том, как долго может сохраняться иммунитет и появляется ли он у инфицированных вообще, подчёркивает издание.

Два недавних исследования антител в Калифорнии подверглись резкой критике со стороны учёных, которые выразили обеспокоенность по поводу использованных методологий и того факта, что тесты слишком часто давали ложный результат. Британское правительство недавно заплатило $20 млн. за китайские тесты на антитела, которые оказались неработающими.

Даже в случае разработки точных и надёжных тестов, само присутствие антител не означает, что у человек есть иммунитет. Количество антител должно быть достаточным, чтобы остановить размножение вируса, обращает внимание Huffington Post.

«Мы приблизительно знаем, что чем больше у человека антител, тем лучше он защищён. Точно так же мы знаем, что более мощный автомобильный двигатель позволяет вам двигаться быстрее. Но это не позволяет нам определить точную скорость», — пояснил глава лаборатории инфекционных заболеваний при Институте Пастера в Париже Марк Элуа.

В конце концов, учёные могут узнать эту информацию. Регулярно изучая состояние лиц, подверженных наибольшему риску, например, медицинских работников, исследователи могут потенциально определить уровень антител, при котором люди могут считаться невосприимчивыми к COVID-19. Но, по словам Элуа, на эти наблюдения уйдёт два-три месяца.

Концепция «иммунных паспортов» вызывает и другие опасения. Они могут разделить общество на две группы: тех, кто обладает иммунитетом и, следовательно, могут возобновить нормальную жизнь, и тех, кто должен оставаться в изоляции.

Работодатели могут потенциально потребовать от работников получения «иммунных паспортов» в качестве условия для приёма на работу. В итоге любой человек без такого документа может подвергнуться дискриминации.

Американские законы защищают инвалидов и людей с генетическими заболеваниями от дискриминации на рабочем месте. Но Комиссия по равным возможностям в сфере занятости недавно выпустила руководство, в котором допустила ущемление прав работников на основе иммунитета COVID-19.

«Иммунные паспорта» также могут стать обязательными для путешествий на самолёте, посещения концертов или спортивных мероприятий. Исполнительный директор американских авиалиний Delta Airlines Эд Бастиан заявил, что, если понадобится, его компания пойдёт на любые необходимые меры, в том числе станет принимать только пассажиров с новыми паспортами.

Испанские отели и туристические советы подумывают о том, чтобы заранее требовать от туристов удостоверения, которые подтвердят, что они «не заражены COVID-19». Инфекционист Ориол Митжа, который консультирует власти в Каталонии, предположил, что для участия в крупных мероприятиях могут потребоваться «иммунные паспорта» — по крайней мере, в качестве промежуточного шага до разработки вакцины. «Мы хотим, что бы концерты начались скоро — через шесть или десять месяцев, или мы предпочтём альтернативу — не проводить концерты в течение двух лет?» — не так давно риторически поинтересовался он.

Однако, если получение «иммунного паспорта» станет обязательным условием для участия в нормальной жизни, это может побудить людей рисковать своим здоровьем и инфицировать себя, предупреждают учёные. Среди них Дэвид Хейманн, профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний в Лондонской школе гигиены и тропической медицины,

«До этого также было с ветряной оспой. Люди пытаются неоднократно пытаются заразить своих детей корью, чтобы они перенесли болезнь раньше, и у них появился иммунитет», – напомнил он. «Это не очень хорошая идея. Это заболевание (коронавирус. — ИноТВ) заразно, оно поражает каждого и может подорвать здоровье каждого», — добавил Хейманн.

Профессор, который в настоящее время консультирует ВОЗ по коронавирусу, счтитает, что государственные чиновники должны особо подчеркнуть, насколько опасными могут быть такие действия. «Я думаю, что если будет предоставлен паспорт людям с антителами, которые смогут вернуться на работу, то их необходимо чётко проинструктировать о том, что всё это означает, и о риске попыток заразиться», Хейманн сказал.