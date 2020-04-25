Младенцев из Киева продавали в Китай – МВД Украины

25.04.2020, 22:15, Новости дня

Граждане, которые в Киеве занимались продажей украинских младенцев иностранцам и были разоблачены полицией, отправляли детей в Китай. Об этом 25 апреля сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“Была остановлена преступная деятельность международной транснациональной группы, которая в течение длительного времени занималась продажей новорожденных детей в Китайскую Народную Республику. Организаторами преступной группы оказались главврач частной репродуктивной клиники, гражданка Украины, 1970 года рождения, и ее сын, гражданин Украины, 1992 года рождения. В группу также входили трое граждан КНР и два украинца”, – написал он.

Замглавы МВД назвал происходившее “супермаркетом по торговле новорожденными”.

“Клиентов искали, как правило, среди граждан КНР – одиноких мужчин определенной ориентации, желающих родить ребенка в Украине методом искусственного оплодотворения с помощью услуг донора и суррогатной матери. После рождения ребенка суррогатная мать давала согласие на замену родителей в свидетельстве о рождении, в результате чего родителями ребенка становились гражданин КНР и его фиктивная жена. В дальнейшем гражданин КНР, имея документы, подтверждающие его отцовство, вывозил ребенка за пределы Украины”, – объяснил Геращенко.

По его данным, следователи проверяют на причастность к схеме еще 140 граждан Китая.

“Реальное количество рожденных в Украине и вывезенных за ее пределы младенцев еще предстоит установить. Однако полиция приложит все усилия, чтобы этого больше не повторилось! Дело в том, что полноценного регулирования такой сферы, как суррогатное материнство, в Украине на сегодняшний день не существует. Но оно и прямо не запрещено законом, и потому все происходит по гражданско-правовому договору, выполнение которого контролируется самими его сторонами. Даже нотариального удостоверения такого договора не нужно”, – отметил чиновник.

Геращенко поблагодарил украинских и китайских правоохранителей, которые принимали участие в операции.

Бизнес на новорождённых. Или деньги не пахнут. На днях, в результате упорной и кропотливой работы, а также проведения… Posted by Антон Геращенко on Laupäev, 25. aprill 2020

О разоблачении группы, которая занималась отправкой детей за границу из Киева, сообщила сегодня Нацполиция. По ее информации, посредники получали за свои услуги по $50 тыс. от каждого клиента. В рамках следствия в одном из домов правоохранители обнаружили пять младенцев в возрасте до двух месяцев.