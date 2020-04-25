 

В Украине на русском языке проводят обучение в 190 школах – Минобразования

25.04.2020, 22:15, Новости дня

В Украине в 190 школах обучение проводят на русском языке. Об этом и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила “Радіо Свобода” в интервью, опубликованном 25 апреля.

“В Украине в 190 школах обучение велось на русском языке. Со следующего учебного года для учеников пятых и высших классов 80% программы должно происходить только на украинском языке. Для организации этого были проведены многие мероприятия по изучению учителями украинского языка”, – сказала она.

По словам и.о. министра, украинскому языку учили всех учителей, а обучение проходило в разных регионах страны.

“Собственно, мы можем реализовать норму закона об образовании, а также положения о полном общем среднем образовании”, – отметила Мандзий.

Из-за карантина, связанного с коронавирусной инфекцией, в Украине закрыли школы, а учеников перевели на дистанционное обучение.

22 апреля Министерство образования и науки не исключило дистанционного завершения учебного года из-за продления карантинных ограничений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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