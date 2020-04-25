 

Пандемия коронавируса. Число погибших превысило 200 тысяч

25.04.2020, 22:15, Новости дня

Вечером 25 апреля количество связанных с коронавирусом смертей во всем мире превысило отметку в 200 тыс., свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, которые следит за распространением инфекции в режиме онлайн.

На момент публикации новости число жертв достигло 200 698 человек.

Больше четверти умерших (53 070) приходится на Соединенные Штаты, на втором месте по количеству погибших находится Италия (26 384). Более 20 тыс. жертв также зафиксировано в Испании (22 902), Франции (22 648) и Великобритании (20 380). Таким образом, на эти пять стран приходится более 145 тысяч погибших – 72,4%.

Число жертв пандемии удвоилось за последние две недели – 11 апреля количество умерших преодолело отметку в 100 тыс.

Всего в результате пандемии, которая началась со вспышки коронавирусной инфекции в декабре 2019 года в китайском Ухане, заразились более 2,86 млн человек. Более 811 тыс. из них уже выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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