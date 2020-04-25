Чемпион Белоруссии дома уступил “Шахтеру” и опустился на 14-е место в таблице

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25.04.2020, 22:11, Новости дня

В матче шестого тура чемпионата Белоруссии по футболу брестское "Динамо" дома уступило солигорскому "Шахтеру" со счетом 0:2. Действующий чемпион страны потерпел третье поражение в последних пяти играх.

Счет в матче на 25-й минуте открыл защитник хозяев поля Максим Витус, отправивший мяч в свои ворота. Во второй половине встречи Виталий Лисакович удвоил преимущество своей команды, забив с передачи Игора Ивановича.

"Шахтер" с восемью очками поднялся на 11-е место в турнирной таблице, обойдя "Динамо", которое опустилось на 14-е место, имея в активе на одного очко меньше.

Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 2,9 миллиона человек, из которых 202 тысячи скончались.



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