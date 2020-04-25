“Испанка” многому научила Россию

25.04.2020, 22:11, Новости дня

В Китае теперь на карантин поставлен Харбин, а о возможной второй волне коронавируса на Западе накануне заявили специалисты в США и такая системная газета британского истеблишмента, как лондонская The Daily Telegraph. Знаете, что это напоминает? Уже не первый раз "Вести в субботу" обращаются к опыту эпидемий прошлого. Мы уже разобрали и чуму, и английскую потницу, и пляски святого Витта. Но это напоминает ту болезнь, которая несколько раз возвращалась за один год, — "испанку" начала ХХ века.

Именно в 1918-1919 годах вся планета впервые облачилась в маски. В Америке без них нельзя было зайти в трамвай и автобус. Правда, тогда же США впервые не могли справиться. Где бы ни зародился вирус, по всему миру распространяться он стал прежде всего из Штатов. За неполные два года испанка "выкосила" от 50 до 100 миллионов человек, что больше, чем погибло в бушевавшей тогда же Первой мировой. При этом прежде всего гибли молодые и здоровые, с крепким иммунитетом. Они синели. Защитной реакцией их легких было их наполнение жидкостью.

В Европе больше всего пострадали Балканы, а также Италия, Испания и Португалия. Но, как и сегодня, это была всемирная пандемия. Первая такая. От "испанки" скончались почти четверть жителей Самоа в Тихом океане, каждый пятый — в тогдашней Северной Родезии, в Замбии (Африка). Не пострадали только отдаленные районы Бразилии и тихоокеанские владения Франции и США, где администрации ввели жесткий карантин.

На "большой земле" временные госпитали устраивали даже в палаточных лагерях. В качестве профилактики люди полоскали горло водой с солью. Но тогда еще просто не знали, что это вирус.

Знаменитости и образы, которых так или иначе задела та болезнь. Среди жертв и автор знаменитой картины "Поцелуй" Климт, и замечательный грузинский художник Пиросмани. Микки Маусу повезло. Его создатель Уолт Дисней в "испанку" выжил. А вот знаменитая тогда российская киноактриса Вера Холодная погибла. Переболел, но выжил автор картины "Крик" норвежец Мунк. Но при чем тут Владимир Маяковский?

Таким — забивающим гвозди — Маяковского изобразили создатели фильма "Весна". Но Маяковский был и нежный, и влюбленный. Своей возлюбленной Лилии Брик он в тот же период пишет: "Лиска, Личико, Лучик, Лиленок, Луночка, Ласочка, Лапочка, Деточка, Солнышко, Кометочка, Звездочка, Деточка, Детик, Любимая кисонька, Котенок, целую тебя и твою "испанку". Улыбнись, Котик".

"Испанка" — название вроде бы европейское, но мы начнем не с Испании, а с Франции. Монастырь Шартрез де Новиль во время Первой мировой был переделан в госпиталь и отдан французами под патронаж королевы, супруги Альберта I. Здесь лечили больных тифом, туберкулезом и "испанской".

Вот так выглядел самый большой в Европе бельгийский госпиталь для гражданских. В этих стенах думали, как это лечить. Вот тут врачи, ученые, которые проводят исследования, видно их микроскоп, а на другой фотографии — витиеватые колбы: медики ищут, как побороть заразу, ищут вакцину.

Всего 33 года было самой высокопоставленной жертве "испанки" в советской России. Этот человек покоится на Красной площади. Ленин был главой советского правительства, Совнаркома. Он умер позже. А в 1919 году именно от "испанки", как считается, скончался глава советского государства, ВЦИК, Свердлов. Ближайший соратник Ленина. Но и его спасти не удалось.

На Красную площадь к нам пришел профессор, заведующий кафедрой истории медицины МГМСУ имени А. И. Евдокимова Константин Пашков.

– Начнем с терминов. Почему "испанка"?

– "Испанка" потому, что Испания была первой страной, на страницах печати которой вслух заговорили об этой эпидемии, — пояснил Пашков.

– А остальные что молчали?

– Все молчали, потому что были как раз события развертывания Первой мировой войны. Естественно, говорить о том, что в войсках есть такие проблемы, что люди болеют, было ни в коем случае нельзя, потому что это деморализовало бы армию. Но Испания не могла молчать, потому что переболел король Альфонс XIII.

А что было в воевавших европейских монархиях?

Это не только больница, но и школа, где учили фламандскому, тут были кинотеатр и роддом. 1935 год на люльке новорожденного означал, что именно тогда он сможет пополнить ряды армии. И, кстати, об искусстве. Такой европеец, как норвежец Эдвард Мунк, автор знаменитой картины "Крик", тоже переболел "испанкой". Потом написал автопортрет и, что характерно, на свое лицо нанес зеленые штрихи. Похоронные же процессии из монастыря тянулись на отдаленный холм, там было отдельное кладбище.

В 50-х годах все кресты засыпали тоннами земли, сейчас здесь обычное частное поле, где пасут коров. Про историю вспомнили лишь несколько лет назад, и теперь о том, что тут покоятся около 600 бельгийцев, умерших от "испанки", напоминает лишь мемориальная табличка.

– Значит, многие десятилетия болезнь оставалась загадкой?

– Да, это действительно так, — отметил Константин Пашков.

– До тех пор, пока на Аляске в вечной мерзлоте не нашли одну из жертв, в тканях которой осталась эта зараза, вирус?

– Да.

– Его расшифровали. Что это такое в результате?

– "Испанка" — это классический грипп H1N1, так называется этот штамм.

– Наподобие птичьего гриппа?

– Свиного гриппа.

Свиной-то свиной, но в сочетании с птичьим… Собственно, по версии наших коллег с ВВС, все-таки от своих птиц заразу подхватил фермер в США, а дальше болезнь перенеслась в американский экспедиционный корпус, отправившийся в Европу. Правда, американцы — в своем репертуаре. Еще тогда они считали, что в европейские траншеи болезнь привезли гастарбайтеры-землекопы из Китая. Вот откуда современная практика приклеивать к болезням национальные, точнее политические, этикетки.

Кстати, в Валлонии эту болезнь называли не "испанкой", а фламандской болезнью. А дислоцированные во Фландрии англичане считали это немецким бактериологическим оружием.

– Она может вернуться?

– Нет, — заверил Константин Пашков.

Не вернется в том числе потому, что на нее, похоже, выработался коллективный иммунитет. Но какой ценой!

"Мы здесь переболевшее население Земли. По сути, передаваться этому вирусу уже некому", — отметил Константин Пашков.

Но цена вопроса была десятки миллионов погибших. Готовы мы на такой сценарий и сегодня? Точно нет. А тогда дело пустили во многом на самотек.

Никакого карантина тогда не было. Солдат отправляли кораблями в Европу из США, отпускали на побывку домой в Британии, отсюда и столько быстрое распространение по Европе. В основном болезнь проходила без симптомов, но если уж и выбирала жертву, то здоровую и молодую — 20-40 лет, это видно по датам жизни на могилах.

Немецкий генерал Эрих Людендорф писал: "Не было ничего тоскливее, чем каждое утро выслушивать доклады начальников штабов, называвших число заболевших и плакавшихся по поводу слабости своих дивизий".

И вновь в Россию, где, по одной из версий, Свердлову лишь приписали гибель от "испанки", а реальная причина смерти — в политике. Косвенное свидетельство — пропущенная цензурой картина: над, по идее, таким заразным товарищем склоняется Ленин. Еще раньше: Ленина уговорили попозировать перед камерой в доказательство того, что он оправился после покушения. Дата съемки — 16 октября 1918 года. Рядом с Ильичем — управделами Совнаркома Бонч-Бруевич, у которого накануне умерла жена. Как говорили, тоже от "испанки". Но и Бонч-Бруевич не на карантине, и Ленин на VII Всероссийском съезде Советов говорил совсем о других болезнях: "Сыпной тиф косит наши войска. Или вши победят социализм, или социализм победит вшей!"

Так почему в советской РФ "испанку" словно игнорировали, а то, кажется, ею и прикрывались? Та же актриса Вера Холодная, по отзыву очевидца, вид в гробу имела "инфернальный", но, по слухам, и ее погубила не "испанка", а что-то (кто-то) еще.

Имеющаяся статистика такова, что "испанка" Россию словно обошла. Например, уже зная об опасности этой болезни, в 1918-1919 годах в Москве все так же проводили парады на все то же Красной площади. По мнению Константина Пашкова, дело было в том, что РФ вышла из общей с Европой Первой мировой, а обе столицы сосредоточились на внутренних делах. Петроград из-за гражданской войны — так вообще на осадном положении.

"Город оказался как бы на карантине благодаря той политической ситуации, которая была в тот момент", — сказал Пашков.

То есть тогда спасла где-то даже случайность. Сегодня мы знаем больше. Но многое и до сих пор — только очень приблизительно.

"Мы радуемся известиям о том, что очень многие переносят болезнь якобы на ногах, в легкой форме. Но пока это не будет достоверно известно, пока не пронаблюдает медицина и не скажет, что действительно в такой форме можно переболеть, единственным верным способом являются самоизоляция, карантин. И продлевать это нужно ровно столько, сколько нужно", — уверен Константин Пашков.

К этому я бы еще добавил, что и при этом надо иметь в виду опыт "испанки", которая много чему нас научила.

Маску при этом моем собеседнике я мог снять, потому что он — врач и только что сдал мазок. У него результат — отрицательный. Но я все-таки в тот момент от него отвернулся: я-то результат своего теста еще только жду. К тому же в РФ вроде как все больше бессимптомных, но ,по информации от главврача в больнице в Коммунарке Дениса Проценко, все-таки растет число тяжело больных. Потому нам, тем, кто на безостановочных производствах типа телевидения, надо бывать в городе. А всем остальным настоятельно советуем: да, надоело, но лучше сидите дома.