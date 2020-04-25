Израильский министр здравоохранения подал в отставку

25.04.2020, 22:11, Новости дня

Израильский министр здравоохранения Яаков Лицман сообщил об отставке и попросил у премьера Биньямина Нетаньяху портфель министра жилищного строительства.

Отмечается, что Лицмана серьезно критиковали за его деятельность в период пандемии нового коронавируса. Сам он переболел COVID-19, но перенес пневмонию без осложнений.

Об отставке Лицмана просил некоторое время назад и премьер Нетаньяху. Партия "Яадут А-Тора", лидером которой является Лицман, много лет входит в состав правительств под руководством Нетаньяху, передает РИА Новости.