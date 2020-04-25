Лишний вес мешает нормальной работе легких. Рассказываем как именно

25.04.2020, 22:02, Разное

Снижение функции легких происходит естественным образом в течение всей жизни человека. Но прибавка в весе ускоряет этот процесс и увеличивает риск хронических легочных заболеваний. Об этом говорят данные крупного исследования, опубликованного в журнале Thorax.

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения проанализировали долгосрочное влияние изменений веса на состояние легких и бронхов. В исследовании приняли участие 3700 человек в возрасте от 20 до 44 лет из Европы и Австралии. В период с 1991 по 2014 год участников многократно взвешивали, а функцию их легких оценивали при помощи спирометра.

Исследование показало, что на фоне набора веса функция легких снижается не только у людей с лишней массой тела и ожирением, но даже при нормальном весе. В то же время, уменьшение веса при ожирении замедляло снижение функции легких. Кроме того, у людей со стабильным нормальным весом на протяжении всей взрослой жизни гораздо менее выражено ухудшение здоровья дыхательных путей.

По мнению ученых, связь между увеличением веса и здоровьем легких объясняется при помощи двух механизмов.

Во-первых, «масса жира в брюшной полости и грудной клетке, вероятно, ограничит пространство для расширения легких во время вдоха», отметила Габриэла Прадо Перальта (Gabriela Prado Peralta), ведущий автор исследования. Во-вторых, хроническое воспаление, связанное с избытком жировой ткани, может привести к повреждению легочной ткани и уменьшить диаметр дыхательных путей.

«Учитывая эпидемию избыточного веса и ожирения, крайне важно понять влияние изменений веса на функцию легких, которая является мощным предиктором заболеваемости и смертности среди населения в целом. Хорошая новость заключается в том, что негативное влияние на здоровье легких избыточного веса и ожирения можно обратить вспять путем снижения веса. Поэтому политика общественного здравоохранения, которая пропагандирует здоровый образ жизни, может стать ключом к достижению хорошего здоровья легких», – резюмировала Джудит Гарсия Аймерих (Judith Garcia Aymerich), руководитель исследования.