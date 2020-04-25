Мнение: Письмо: “Он не заслужил такого отношения к себе”

25.04.2020, 21:55, Разное

Сама главное в любом конфликте – увидеть, где ваша территория, где чужая, где общая и какова ваша часть в общей.

mimistress

Уважаемая Эволюция, спасибо за возможность написать письмо в Evolutiolab.

Мне 30 лет. С А. мы встречаемся и живем вместе почти год (познакомились, когда он только разошелся с женой). Бюджет у нас совместный, оба работаем в крупных компаниях на руководящих позициях. У него есть 7-летняя дочь Катя, он познакомил нас где-то через 1,5 месяца.

Отношения с девочкой с самого начала сложились отличные (своих детей у меня пока нет). У них с бывшей женой договоренность, что Катя через выходные остается с папой (потом уже и со мной). Эти выходные всегда старались делать насыщенными и интересными. Иногда помимо выходных она приезжала в будни.

В какой-то момент Катя стала проситься жить с нами. Каждый раз возвращалась к маме с истериками. Но потом устаканилось.

Где-то с нового года ситуация стала меняться – дочка стала оставаться у нас на все праздники, каникулы, часто несколько выходных подряд. А потом начался карантин и ее от нас практически не забирают. Это все не обсуждается заранее. То есть, если раньше я точно знала, что ребенок у нас с пятницы до вечера воскресенья, то сейчас ее могут привезти на пару часов, а забрать спустя неделю. Мама занимается личной жизнью.

(Вот это новая реальность, когда отцы все чаще берут на себя 50% опеки детей после развода, а иногда и 100. Женщины привыкли, что дети с ними, чужие дети – со своими мамами, привыкли пользоваться мужчинами единовластно и ворчать, что те – плохие отцы. А теперь все изменилось, многие – хорошие отцы, и женщины не готовы к этим изменениям)

Очередная такая ситуация меня разозлила и я сказала А., что бесит такое потребительское отношение, невыполнение обещаний и то, что ставят всегда перед фактом. И непонятно, за что он ей конкретно заплатит в этом месяце, если ребенка она даже не видела. У них есть договоренность, что он содержит ребенка и платит очень внушительную сумму.

(Давайте посмотрим, как автор штурманит мужчину там, где речь идет о его территории, но сливает свою территорию при этом. Его деньги – это его территория, его отношения с женой – его территория. Туда даже лезть нельзя. А вот время и деньги автора – ее территория, она может тратить их на его дочь, если хочет, а может и не тратить. Понимаете, почему автор тратит больше, чем хочет? Она надеется за свои вложения получить больше влияния. Но штурманством своим она уменьшает свою СЗ и влияние тоже)

На следующий день он сказал бывшей жене, что заплатит ей меньше в этом месяце, потому что ребенок провел его у нас, платных кружков и няни не было. При этом он ей все равно перечислил бОльшую часть, не доплатил символически. Она пришла в ярость, попросила привезли Катю к ней срочно, наговорила ему кучу гадостей, обозвала кем только можно. Всем его друзьям и пожилым родителям отправила сообщения, что он мудак и не мужик, что считает копейки на ребенка. И ему сказала что больше он ребенка не увидит до конца карантина и отправила в черный список.

(Вот поэтому лучше не лезть в дела мужчин с бывшими женами. На них польется, а вы будете виноваты, потому что они разожгли конфликт под вашим давлением. Не науськивайте никогда, не считайте ресурсы мужчин своими. Если вклад в совместный бюджет недостаточный, разделите бюджет. Если совсем не устраивают вложения мужчины в быт, живите отдельно. Но капать на мозги и штурманить – последнее дело, этим вы вызываете агрессию в свою сторону, разочарование и спад своей СЗ)

Он очень расстроился от мысли, что не увидит долго дочь. Но сказал, что согласен, что отношение и правда потребительское и наглое и нельзя на это вечно закрывать глаза. Я постаралась его поддержать, не ожидала, что выльется в такую грязь. Хочу понять, насколько адекватным было мое поведение, спровоцировавшее конфликт.

(Понятно почему его деньги – его территория? Женщины уверены, что при совместной жизни автоматически все становится общим, поэтому и чувствуют себя ограбленными. Но общее образуется из вложений с обеих сторон, а сколько вложит мужчина – его дело. Вы со своей стороны можете своими вкладами рулить, например можете тоже вложить меньше. А вот требовать у него вложить больше или сократить его траты на что-то, что вам кажется ненужным, нет. Даже если бы автор была женой, это все равно – грубое штурманство. А она даже не жена)

К огромному счастью А., угрозы бывшая жена не сдержала, Катя приехала к нам уже через 2 дня. И сейчас с пятницы по понедельник стабильно у нас и в будни 2-3 дня.

(Бывшая жена терроризирует мужчину и манипулирует ребенком, но самой ей выгодно, что отец занимается дочерью. Мужчина сам должен понять, что девочка с ним не по милости жены, а потому что девочка хочет быть с ним, да и жене так удобней. Но объяснять ему это не нужно, в это вообще не нужно лезть)

В условиях карантина ситуация обострилась. Работы сейчас очень много. 5 дней в неделю по 12 часов плотного режима, а на выходных все время с ребенком, который от изоляции немного уже сходит с ума. Я мечтаю хоть об одних выходных в тишине – просто отдохнуть, почитать, поваляться, выспаться.

(Если бы Катя была дочкой автора, то сходи – не сходи с ума, пришлось бы как-то заниматься ребенком. То же самое, если вы подписываетесь на отношения с отцом ребенка. Как жена с ребенком от прошлого брака для мужчины – это автоматическое собственное отцовство, так и для автора – дочь нового мужа – почти ее дочь. Диссонанс тут только один. Такая степень вовлеченности в воспитание дочки предполагает другой статус. Автор должна стать женой мужчины и иметь возможность родить своего ребенка. Вот что беспокоит автора скорее всего – ее статус. Но чтобы мужчина захотел жениться, он должен быть уверен, что у его новой жены с его дочерью – отличные отношения)

Но я не знаю, как сказать об этом А. Я очень боюсь, что он решит, что мне его ребенок в тягость. Он итак живет в парадигме, что никому Катя не нужна на свете кроме него.

(Она боится, что мужчина узнает правду, что автору Катя бывает в тягость, что Кати ей хотелось бы поменьше. Автор понимает, что если мужчина это узнает, он будет сомневаться в их союзе)

Неделю назад я уехала к маме в субботу. Сказала, что в Пасху она остается одна, хочется сделать сюрприз. А. еще два дня после этого шутил, что я их бросила, сбежала, устала от них. Катя плакала, что я уезжаю, звонила мне каждые 2 часа. Очень хочется найти компромисс в этой ситуации и правильные слова, чтобы отдыхать от ребенка, не воспринимаясь при этом врагом.

(Не получится найти таких правильных слов. Вы можете принять этого мужчину с его дочкой или жить без него и без дочки. И зря вам кажется, что можно щипцами рулить А. и оптимизировать его траты на дочь и бывшую жену. Отдыхать вы можете точно так, как отдыхают мужчины от тягот быта, сообщая, что есть неотложные дела или обязательства перед родителями. Но если отдыхаете вы часто, а вложений ваших мало, на вас все равно будут обижаться, как обижаются жены на этих самых отдыхающих мужчин)

Он мне часто говорит, что я идеальная мама и что контакт у меня с дочкой лучше, чем у бывшей жены. Говорит, что у него сейчас ощущение идеальной семьи. Но я понимаю, что по факту прав у меня на девочку никаких, ее воспитание – не моя территория. Я по сути взрослая подружка, которая балует, играет, готовит вкусняшки.

(На собственного ребенка тоже прав лишь половина, а то и меньше. Фактические права на Катю будут зависеть от контакта с ней. Чем больше она будет любить автора, тем больше будет влияния на Катю и на ее отца. То есть не щипцами надо рулить, а ростом своей СЗ для девочки и для ее отца)

И изначально не было договоренности, что 80% своего времени я занимаюсь чужим ребенком.

(А никто об этом и не договаривается заранее, это вещь стихийная. Но чем раньше автор начнет воспринимать дочь как неотъемлемое приложение к мужчине, тем меньше будет сюрпризов и конфликтов. Это тот самый прицеп, о котором речь, когда циники говорят о разведенках-с-прицепом)

Я бы хотела, чтобы у А. с бывшей женой были четкие договоренности относительно времени, проводимого с дочерью. Он говорит, что сам этого хочет. Но потом в очередной раз его ставят перед фактом и он соглашается (например, поехать за дочкой, когда у нас уже другие планы).

(Она бы хотела)

А причина – не какой-то форс мажор, а просто мужчина приехал в гости. И он говорит «ну а что я мог сделать? Дать дочери понять, что она не нужна ни матери, ни отцу?». Я всегда встаю на его сторону, но ситуация кажется безвыходной.

(Зато вы можете побыть в шкуре мужчин, которые нашли себе женщину, а у нее ребенок от прошлого брака или два. Он хочет трахаться, а надо делать уроки с ее сыном и играть в куличики с ее дочкой. Он хочет поваляться, а на голове скачут чужие дети. И ничего тут не сделаешь. Либо начинаете считать его ребенка и своим тоже, либо это не ваша история)

Я иногда думаю, что лучше Катю забрать к нам насовсем. Она этого хочет, А. этого хочет, а я смогу планировать свою жизнь, исходя из новых условий. Я очень дорожу отношениями с А. и люблю Катю и наверное я справлюсь, но время покажет.

(Попробуйте. Но опять же без иллюзий, что Катю можно будет задвинуть и проводить время вдвоем. Не задвинешь. Хотя она будет расти и сама понемногу отделяться. Но это будет не быстро)

Я не знаю, как правильно себя вести в ситуациях с женой, как реагировать. Я привыкла видеть его сильным, успешным мужиком с характером. Но в конфликтах с ней он теряется совсем. Говорит «я готов на все, лишь бы это говно не слушать». Но мне больно на это смотреть.

(В ситуация с женой вести себя никак не надо, автор, жены у вас нет. Это не ваши ситуации. Со своим разочарованием в мужчине своем как-нибудь разбирайтесь. Не используйте это разочарование как щипцы “докажи мне, что сильный и с характером”. Проиграете)

Она зависит от него и материально и с точки зрения ребенка, он дает ей максимум свободы на построение отношений, они расстались из-за ее косяка (измена) – но почему-то он ведет себя как провинившийся, а она хамит и потребляет.

(Здесь видно, что автор в слиянии с ним и хочет разрулить его ситуацию с женой своими добрыми и мудрыми руками?)

Я говорю ему, что он потрясающий отец и что я в принципе таких мужчин идеальных не встречала. Что он не заслужил такого отношения к себе.

(Науськивает. И он сомневается, не лучше ли ему было бы одному жить и общаться с дочкой без выноса мозга со стороны новой женщины в дополнении к выносу мозга со стороны жены)

Мне очень хочется поддержать его этой ситуации, чтобы он поставил ее на место.

(Она хочет его поддержать, чтобы он сделал то, что она ему велит)

Но я не знаю, насколько вообще правильно мне влезать в их отношения.

(Костей не соберете)