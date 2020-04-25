Мнение: Какие кино-детективы снимали в СССР?

25.04.2020, 21:53, Разное

Увидел в ТОПе текст про «про убогие советские фильмы-детективы» и сильно удивился.

В качестве доказательства убогости советского кинематографа автор привел четыре фильма:

«Профессия следователь», 1982

«Гонки по вертикали», 1982 г.

«Контрабанда», 1974 г.

«Выгодный контракт», 1980 г.

Что меня удивило? Я родился и вырос в СССР, но ни одного из этих фильмов не видел. А раз не видел, значит и не помню…

Но смотрел и помню такие детективы, как «Отель «У погибшего альпиниста», «Ошибка резидента», «Мёртвый сезон», «Меченый атом», «Трактир на Пятницкой», «Приступить к ликвидации»….

Даже помню такие фильмы, как «Криминальный квартет» и «Коррупция».

Тем более помню комедийные детективы «Джентльмены удачи» и «Бриллиантовая рука», как помню и великолепные детективные сериалы «Место встречи изменить нельзя» и «17 мгновений весны»….

Может я жил в каком-то другом СССР?