 

Инженер Игорь Молчанов прокомментировал результаты тестирования «не показавшего чудес» процессора «Эльбрус-8С»

25.04.2020, 21:53, Разное

Ещё в 2016 году завершилась разработка российского процессора «Эльбрус-8С» и лишь недавно его протестировали на производительность в Blender 2.8. В результате чип не показал особых «чудес», что прокомментировал Игорь Молчанов, инженер ПАО «ИНЭУМ им. Брука».
Несмотря на то, что отечественная разработка не смогла продемонстрировать выдающихся возможностей, всё же она не слишком уступает в производительности аналогам от Intel и AMD. По словам инженера Молчанова, от процессора «Эльбрус-8С» никто чудес и не ожидал. В результате тестирования отечественный чип с восьмью ядрами и частотой 1,3 ГГц затратил 2,52 мин. на рендеринг модели 3D RyzenGraphic 27, что достаточно неплохо в сравнении с 4-ядерным Phenom II x4 965 BE, справившимся с той же задачей за 2,34 мин.

Если же сравнивать «Эльбрус-8С» с 4-ядерным Core i7-7700K от Intel с тактовой частотой 4,2 ГГц, то разница в производительности весьма существенная. Последний показывает результат всего в 36 сек. Однако инженер говорит, что у американского процессора есть некоторые преимущества, в числе которых, к примеру, гипертрединг, нерегистровая память и расширение векторных команд AVX. Последнее решение появилось только в новой вариации отечественного процессора. К тому же, как отметил специалист, если бы код тестирования соответствовал архитектуре «Эльбрус-8С», то и результат мог оказаться значительно лучше.



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