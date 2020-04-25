 

В Пакистане врачи объявили голодовку из-за нехватки средств защиты

25.04.2020, 21:53, Новости дня

Десятки врачей и медсестер в пакистанской провинции Пенджаб объявили голодовку из-за нехватки средств индивидуальной защиты в условиях пандемии, рассказал президент ассоциации молодых врачей Пенджаба Салман Хасиб.

«Мы не намерены останавливаться до тех пор, пока правительство не прислушается к нашим требованиям. Порядка 30 врачей и медсестер участвуют в голодовке, до 200 присоединяются к протестам ежедневно», – приводит слова президента ассоциации молодых врачей Пенджаба ТАСС.

«Мы находимся на передовой в борьбе с вирусом, если мы не защищены, то в опасности находится все население», – добавил Хасиб в эфире телеканала GeoTV.

По всему Пакистану коронавирусом заразились уже порядка 150 врачей и медсестер. Работники здравоохранения регулярно жалуются властям на нехватку средств индивидуальной защиты в больницах, которые принимают пациентов с коронавирусом.

Согласно официальным данным, в Пакистане выявлено 12 227 случаев, 256 человек умерли. В условиях пандемии Пакистан закрыл границы и приостановил международное авиасообщение, в стране действует режим самоизоляции.

Напомним, в четверг британские врачи подали иск к правительству Соединенного Королевства из-за нехватки средств индивидуальной защиты.



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