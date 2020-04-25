Мнение: Вопросы простого врача-2

25.04.2020, 21:40, Разное

О, а вот и еще одни вопросы НА ТУ ЖЕ ТЕМУ, которые задает другой простой врач! Очень интересно. Утром была дама из Питера, а вот – дама из Бишкека (Киргизия). Она – патологоанатом. Для меня, как для социолога, самое поразительное – тональность и, главное, содержание вопросов. Явно ведь эти два специалиста “с земли” меж собой не сговаривались, они вообще наверняка друг друга не знают. Но насколько они СОЗВУЧНЫ, оцените. Сравните два моих сегодняшних поста.

Итак, Валентина Пахман из славного города Бишкека. В fb – https://www.facebook.com/nroiblat

“Одна мне тут вчера написала – вы истерите.

Да, бл….!

Я истерю. И не собираюсь это скрывать.

А все потому что раз, и обнулили все, чему меня учили в институте, все, чем я руководствовалась в работе вот уже 29 лет. Обнулили и нового, на месте разрушенного, ничего не возвели.

Каноны медицины еще никто не отменял.

А тут раз и пошли все существующие каноны в жопу.

Приходят какие – то люди и говорят – а давайте срочно всем миром мыть руки.

Ладно, хорошо, мыть руки всегда полезно, но инфекция то вирусная, поражающая дыхательные пути, передающаяся воздушно – капельным путем. Зачем истошно мыть руки?

Нихуя никто не объяснил – моем.

Хуй с вами. Моем, но тогда зачем маски?

Маски тоже, сказали. Делай.

Ну ебвашу мать, или маски или руки. До этого, вот сколько я живу, всегда было так – или фекально – оральный или воздушно – капельный.

Не пиздеть была команда. Извинись и не спрашивай.

Хорошо. Я затнкулась.

Только я свыклась с мыслью, что надо не замечать этой первой странности, как тут же хуякс, объявили карантин и ввели чрезвычайную ситуацию по стране.

Какой нахуй карантин?

Какая чрезвычайная ситуация – в стране не было на тот момент ни одного зараженного.

Ни мать вашу одного.

Все равно.

Не спрашивай.

Сказали карантин, значит карантин.

Но позвольте, карантин прежде чем вводить, надо зафиксировать эпидемию. Никак нельзя ставить телегу впереди лошади.

Можно сказали нам и ввели карантин, без единого зараженного в стране.

И как только ввели, так на следующий день нашли.

И поехали.

Подождите. Не надо так быстро. По всем канонам медицины, эпидемией считается, если чем – бы то ни было заболевает 5% населения. У нас нет такого количества больных.

Заткнись и делай.

Сказали эпидемия, значит эпидемия.

Но как же так, есть каноны, есть законы, есть в конце концов учебники, мой диплом. Там написано – пятерка по эпидемиологии. Я знаю, я ночами не спала – учила. Что происходит?

Ничего не происходит – пандемия в мире.

Аааааа…. подождите. Я не успеваю за пиздецом. Пандемия – это когда 50 процентов зараженных по миру. 50 %.

Заткнись, а то вышлем наряд силовиков и тебя закроем за распространение ложной информации – теперь так можно.

Я молчу.

Но уже напряглалсь.

Но дальше больше.

Чрезвычайное положение.

Города закрыли наглухо. Страны закрыли. Все скачут в противочумных костюмах.

А можно вопрос? Робкий. Один. Простой?

Можно.

А какого хуя в противочумных – коронавирус приравнен к особоопасным инфекциям?

Нет. Не приравнен.

Так ведь в противочумных костюмах надо работать только с карантинными – особоопасными инфекциями, с высокой летальностью и высокой контагиозностью. Например с Чумой.

Так… Ты опять за свое? Какого хуя тебе Пахман надо?

Ну так нас учили.

Забудь.

Хорошо, я забуду, но может тогда причислим коронавирус к особоопасным и закроем этот гештальд?

Нет, не причислим, но работать будем как с особоопасными. И вскрывать в костюмах и хоронить по законам карантинных.

Ну е-маё. Я за вами не поспеваю.

А теперь всегда будут рулить медициной те, кто громче крикнет – спасайся кто может или все же когда пройдет это безумие, вернем все как было?

Не твое собачье дело, отвечают мне и приглашают к нам учить нас уму разуму тех, у кого летальность в два раза выше чем у нас.

И я впадаю в истерику.

– Подождите, господа, летальность была и будет показателем эффективности работы стационара или здравоохранения страны. Если вы приглашаете худшую медицину для консультации лучшей, то значит медицинская статистика, как наука, тоже может идти в жопу, в след за эпидемиологией?

– Может, сказали мне и ты иди со своей образованностью туда же. Слишком дохуя ты умная Пахман. И это надо как – то срочно исправлять.

Ну надо так надо. Я исправлюсь. Обещаю.

Но главный вопрос я таки озвучить успею.

А вопрос простой – какого х…я происходит?”

Что любопытно – народ в комментах робкий глас специалисток старается заглушить своим мощным рыком. Это, мол, у них всё придирки, а у НАС (у народа, в смысле) тут целая “война с вирусом”. И, мол, раз война – какие тут могут быть правила, какая эпидемиология?! Ясно же, что все правила должны идти к черту – все больницы переоборудовать под ковид, всех больных подключить к ИВЛ, только так победим ВРАГА!! Вперед, на рейхстаг!

Ну что тут скажешь? Целых 600 человек умерло в России за месяц. Это при том, что последние недели людей ОФИЦИАЛЬНО стали записывать в “ковидные” уже вообще несмотря ни на что, даже без анализов. Полундра!! И каждый день долбят по ТВ – сколько “заболело”, сколько умерло. Психика у населения уже хорошо расшатана. Но давление не ослабевает, так что дальше будет хуже.