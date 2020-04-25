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25.04.2020, 21:35, Разное

Мэрия Москвы ответила на коллективный иск из-за режима самоизоляции.

Мэрия Москвы направила официальный ответ на коллективный иск жителей города о незаконности введения режима самоизоляции в столице. Документ в своем телеграм-канале опубликовал один из истцов — муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович.

Московские власти назвали ошибочным мнение истцов, оспаривающих положение указа мэра Сергея Собянина об ограничении прав жителей на передвижение и неприкосновенность частной жизни. В мэрии заявили, что документ не нарушает права москвичей, а возлагает на них «особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя так же и ограничения их свободного перемещения».

В мэрии подчеркнули, что ограничительные меры направлены исключительно на защиту здоровья жителей и предотвращение массового распространеня коронавируса. «Оспариваемые указы изданы с соблюдением процедуры принятия и соответствуют нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу», — настаивают в мэрии. В связи с этим представитель Собянина просить Мосгорсуд отказать в удовлетворении иска.

Коллективный иск к мэру столицы москвичи подали в начале апреля. По мнению истцов, Собянин не обладает полномочиями для ограничения прав жителей на передвижение. Шендерович уверен, что власти столицы «фактически посадили москвичей под домашний арест, пригрозив им штрафами».

Источник: Новая газета



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